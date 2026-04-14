Aural Centros impulsará una iniciativa solidaria de atención auditiva en la Skoda Titan Desert Morocco 2026

Foto de familia tras la presentación de la iniciativa 'Volver a oír para volver a vivir' - AURAL CENTROS AUDITIVOS

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aural Centros Auditivos presentó este martes en Barcelona 'Volver a Oír para Volver a Vivir', una acción solidaria de atención auditiva que acompañará a la Skoda Titan Desert Morocco 2026 que se disputará del 26 de abril al 1 de mayo en Marruecos y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población local con escasos recursos y sensibilizar sobre la importancia de tratar la pérdida auditiva sin estigmas.

Este será el tercer año consecutivo en el que el Camión Solidario de Aural recorrerá las poblaciones anfitrionas de la prueba, después de que en las dos últimas ediciones, Aural Centros Auditivos haya ofrecido servicios de detección y tratamiento de problemas auditivos de forma solidaria, atendiendo a más de 600 personas con pérdida auditiva y donando más de 200 audífonos, contribuyendo de forma directa a su bienestar y autonomía.

La iniciativa, patrocinada este año en exclusiva por la red de centros especializados en salud auditiva, está alineada con su propósito de mejorar la vida de las personas a través de la audición, una misión que impulsa desde hace más de 60 años de cara a normalizar y visibilizar la pérdida auditiva y que se articula a través de un camión solidario que viajará junto a la caravana de la prueba.

Así, a lo largo del recorrido, el equipo sanitario realizará revisiones auditivas, tratamientos básicos y donaciones de audífonos en las comunidades por las que transita la carrera, y, además, por cada miembro del equipo Aural Centros Auditivos que finalice la carrera en la Skoda Titan Desert, la compañía realizará una aportación a un fondo solidario que se destina anualmente a distintos proyectos benéficos.

"Gracias al equipo de Aural Centros Auditivos hemos conocido grandes historias de superación que nos sirven de inspiración y que demuestran que, con entusiasmo, compromiso y esfuerzo, todo es posible", afirmó Juan Ignacio Martínez, CEO de Aural Centros Auditivos.

Martínez recordó que con 'Volver a Oír para Volver a Vivir' siguen "avanzando" en su propósito de "mejorar la vida de las personas a través de la audición". "Además, participamos con un equipo muy diverso para visibilizar que la pérdida auditiva no debe limitar a nadie. El deporte, y un reto como la Titan Desert, es un altavoz extraordinario para derribar estigmas y normalizar la búsqueda de ayuda profesional", apuntó.

La acción solidaria contará cada día con dos audioprotesistas expertas de Aural Centros Auditivos, Sara Varela y Martha Escobar, y con un médico otorrinolaringólogo del Instituto IOGI, la doctora Francisca Mallmann. Ellas formarán el equipo de profesionales excepcionales Aural-IOGI que atenderán a la población local.

La presentación contó también con la presencia del doctor José Francisco Muñoz, otorrinolaringólogo que ya participó en la edición anterior, quien destacó la importancia del proyecto sobre el terreno. "El camión solidario permite detectar y abordar problemas auditivos que, de otro modo, quedarían sin atención. Es una forma de devolver a la población local parte de lo que la carrera toma del territorio", apuntó.

Por su parte, Joana Serra, audioprotesista que vivió la experiencia en la pasada edición, confesó que "hay momentos muy emocionantes cuando alguien vuelve a escuchar sonidos cotidianos que daba por perdidos". "En muchos casos no se trata solo de oír mejor, sino de recuperar oportunidades, inclusión y vida social", remarcó.

Finalmente, el exciclista profesional Luis Pasamontes, embajador de Aural y que este año alcanzará el reconocimiento de 'Titan Legend', reservado a quienes han superado los 3.500 kilómetros en esta competición, recordó que "no se trata sólo de competir, sino de dar sentido a cada kilómetro". "Saber que hay un equipo mejorando la vida de personas mientras nosotros vivimos la carrera es lo que realmente marca la diferencia", sentenció.