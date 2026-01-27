El Aural Team presenta su equipo para "concienciar sobre la audición" en la Titan Desert Morocco 2026

Foto de familia de la presentacion del Aural Team para la Titan Desert Morocco 2026. - ÓSCAR J. BARROSO

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aural Team presentó este martes su equipo para la tercera participación de Aural Centros Auditivos en la Skoda Titan Desert Morocco 2026, "la más numerosa" hasta la fecha y que se disputará del 26 de abril al 1 de mayo en Marruecos, donde hay diversidad de participantes para mostrar la solidaridad en el país africano y buscar "concienciar a las personas sobre la audición".

Bajo el lema 'Que la pérdida auditiva no te limite', el Aural Team se presentó en el Consejo Superior de Deportes (CSD) en un acto que contó con la presencia del CEO de Aural, Juan Ignacio Martínez, que mostró la "gran satisfacción" que supone para Aural dar a conocer el equipo para la "tercera participación en la Skoda Titan Desert Morocco".

"Será la más numerosa porque doblamos participantes, alrededor de 40. Esto hacer ver que el proyecto está vivo. En esta edición hay diversidad de participantes, desde amigos de la casa hasta personas que reciben nuestros servicios por sus pérdidas auditivas, de ahí nuestro lema ('Que la pérdida auditiva no te limite')", explicó.

Desde Aural tratan de "concienciar a las personas sobre la audición", pero especialmente quieren "animar a la gente". "El proyecto 'Aural superación' nace para que las personas tengan esa valentía en normalizar la pérdida auditiva y sobreponerse, como los deportistas hacen para realizar los esfuerzos. Queremos mostrar la solidaridad allí también, contribuir con nuestro granito de arena todo lo que nos da Marruecos con esta gran prueba", reconoció.

Además, este 2026 será el tercer año consecutivo en el que el Aural será el patrocinador principal de la Skoda Titan Desert en Marruecos, y el primero en solitario en el que seguirá impulsando la iniciativa 'Volver a oír para volver a vivir' gracias al camión solidario que recorrerá el país norteafricano.

Esta iniciativa permitirá que los audioprotesistas y un médico otorrino, que viajarán en el camión de Aural que acompañará a la caravana de la carrera en país norteafricano, lleven a cabo revisiones de audición gratuitas y entrega de audífonos a la población marroquí que lo necesite.

En esa línea, el director comercial de RPM Sports, la empresa organizadora de la Skoda Titan Desert en Marruecos, Félix Jordán de Urríes, manifestó la acción de la empresa de soluciones auditivas que "trasciende del mero reto deportivo y llega a aportar valor". "Trabajan con las poblaciones más desfavorecidas en el aspecto auditivo. Espero que este vínculo siga mucho más porque habéis sido pioneros, no solo conocidos en España, sino referentes fuera de nuestras fronteras por vuestro trabajo", indicó.

En el acto también estuvieron presentes Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón y Premio Princesa de Asturias de los Deportes; y el exciclista profesional del Movistar Team Luis Pasamontes. "Para mí la Titan Desert fue una gran experiencia, me lo pasé muy bien. Lo más duro fueron los entrenamientos en Soria porque es una prueba muy dura con la arena. Además, Aural hizo un trabajo muy bonito allí. Las personas que se ponían el audífono y oían, parecía que les había cambiado la vida", recordó Antón.

Por su parte, Luis Pasamontes animó a las personas que sufren una pérdida auditiva a participar "para que ellos sean motivación para el futuro". "Que no tengan miedo al desierto porque hay un gran equipo. Hay que disfrutarlo. Como gregario quiero ayudar a la gente a conseguir sus metas, algo que hace Aural. Mi objetivo este año es conocer esas historias y poder compartirlas", aseveró.

En esta próxima edición, el Aural Team contará con 39 participantes -3 de ellos en la modalidad de ebike-, entre los que se encuentran los corredores Juanma González y Cuca Aranda.

"Llevo toda la vida con Aural, gracias a ellos me he enganchado al ciclismo y a la Titan Desert, a pesar de mi perdida auditiva. Y es que qué mejor manera que mostrar que llevar un audífono en el desierto y encima de la bicicleta no supone un problema", confesó Juanma González.

"He estado acompañando a las personas con pérdida auditiva, por lo que participar en este proyecto es impresionante y me siento agradecida. Es el mayor reto de mi vida. El año pasado pude disfrutar, ver el paisaje, ayudar a los compañeros... pero sobre todo pude ver la capacidad de superación de todos los corredores", aseguró Cuca Aranda.

Finalmente, el director general de la Fundación Deporte Joven del CSD, Aitor Canibe, cerró el acto exponiendo el gran trabajo que realizan desde Aural "aportando valores para ver esa humanidad en el deporte" y poniendo en valor la vía de la colaboración público-privada en el deporte gestionada desde la Fundación junto con el CSD.

"Una fórmula de éxito para captar recursos que potencian nuestro deporte, fortaleciendo las estructuras de las entidades y favoreciendo e incrementando la actividad deportiva en nuestro país. La colaboración empresarial da además viabilidad a proyectos que trascienden lo deportivo y elevan el deporte como herramienta impulsora de valores como igualdad, solidaridad y deporte inclusivo, como ocurre en la Skoda Titan Desert Morocco 2026", concluyó.