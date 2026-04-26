El Aural visibiliza su mensaje en la Titan Desert en Marruecos: "Que la pérdida auditiva no te limite"

El equipo Aural Centros Auditivos ya está en Marruecos para visibilizar su mensaje en la Skoda Titan Desert Morocco 2026: 'Que la pérdida auditiva no te limite'. - AURAL CENTROS AUDITIVOS

Encabezado por su CEO, Juan Ignacio Martínez, el Aural Centros Auditivos participará con 37 corredores y su Camión Solidario

BOUMALNE DADES (MARRUECOS), 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aural Centros Auditivos ya está en Marruecos para participar en la Skoda Titan Desert Marruecos 2026, que se disputa del 26 de abril al 1 de mayo, encabezado por el CEO de la compañía, Juan Ignacio Martínez, y su embajador el exciclista Luis Pasamontes junto a treinta y cinco corredores más en una de las pruebas de bicicleta de montaña más exigentes del mundo.

Con ciclistas de diferentes perfiles y nacionalidades, el propósito común es romper el estigma de la pérdida auditiva no tratada. Todos ellos afrontarán un desafío marcado por la resistencia, la navegación y la superación personal, estableciendo un claro paralelismo entre el deporte de alto rendimiento y el día a día de convivir con hipoacusia.

En este contexto, como parte esencial de su compromiso como embajadores del mensaje, el equipo cuenta de nuevo con corredores con pérdida auditiva y con historias personales muy ligadas a la salud auditiva, que convierten su participación en un potente altavoz social.

A lo largo de la carrera se darán a conocer las historias de superación como la de Adrià Alonso, que padece hipoacusia bilateral y disputa su segunda Titan con el equipo Aural; Juan Manuel González Valente, atleta sordo olímpico y también en su segunda participación; Jon Altube, que afronta su segunda Titan con Aural Centros Auditivos y es padre de una niña con pérdida auditiva; así como Roc Pagès, el benjamín del grupo con pérdida auditiva de nacimiento que debuta en el equipo y en la Titan este año junto con Asensio Romero, paciente de Aural por sufrir acúfenos.

Todos ellos representan de forma tangible el lema 'que la pérdida auditiva no te limite' y lanzan un mensaje claro a quienes empiezan a notar problemas de audición: no esperar, tratarse a tiempo y no dejar que la pérdida auditiva condicione su vida.

Este año se ha unido al equipo el exciclista del Movistar Team Luis Pasamontes, quien alcanzará en esta edición la condición de Titan Legend, distinción reservada a los ciclistas que han completado al menos 3.500 kilómetros en las pruebas de las Titan World Series organizadas por RPM Sports.

"La Titan Desert es una experiencia única que te exige al máximo en todos los sentidos. Convertirme en Titan Legend con el equipo de Aural Centros Auditivos tiene un valor especial porque formas parte de un proyecto con propósito, donde el deporte también sirve para ayudar", destacó Pasamontes.

La participación de Aural Centros Auditivos responde así a una doble motivación: el reto deportivo y, sobre todo, la voluntad de concienciar y normalizar la pérdida auditiva. A través de su presencia en una prueba de máxima exigencia como la Skoda Titan Desert, la compañía quiere demostrar que cuidar la audición es clave para mantener una vida activa y que la hipoacusia no impide afrontar grandes desafíos, ni personales ni deportivos.

"Queremos aprovechar un altavoz como la Skoda Titan Desert para lanzar un mensaje muy importante: la pérdida auditiva no debe condicionar la vida de las personas ni su capacidad para asumir retos. Nuestra presencia aquí tiene un componente deportivo, pero también una clara vocación de concienciación y de impacto social real", señaló Juan Ignacio Martínez, CEO de Aural Centros Auditivos, antes del inicio de la primera etapa.

EL CAMIÓN SOLIDARIO DE AURAL

Juan Ignacio Martínez recordó, además, que Aural Centros Auditivos desarrollará por tercer año consecutivo la iniciativa 'Volver a oír para volver a vivir', integrada dentro del programa Titan Life, impulsado por RPM Sports.

A través de su camión solidario, un equipo formado por dos audioprotesistas de Aural Centros Auditivos y un médico otorrinolaringólogo del prestigioso instituto IOGI llevará a cabo acciones de atención y sensibilización en salud auditiva dirigidas a comunidades locales con acceso limitado a este tipo de servicios, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Esta iniciativa se ha consolidado como uno de los pilares diferenciales de la presencia de Aural Centros Auditivos en la Skoda Titan Desert Marruecos, combinando el reto deportivo con una intervención solidaria directa sobre el terreno que refuerza el impacto social del evento.

Con esta nueva edición, la compañía da continuidad a su trayectoria reciente en la prueba marroquí, en cuya edición de 2024 participó el ex bicampeón del mundo de maratón y Premio Princesa de Asturias de los Deportes, Abel Antón, reforzando la idea de que el deporte es una herramienta clave para derribar barreras y generar conciencia social.

En esta edición, además, la comunicadora y humanista María de León, que también sufre hipoacusia y es paciente de Aural desde hace más de diez años, se unirá al equipo al final de la carrera para grabar un episodio del video podcast de Aural Centros Auditivos La vida suena bien, que habla de bienestar y salud auditiva.

"La pérdida de audición te aísla y puede llevarte a una soledad muy dura, pero la buena noticia es que existe solución. Quiero animar a quienes lo necesitan a dar el paso, a vencer el miedo y el estigma", afirmó María de León.

Su presencia refuerza el mensaje de que la salud auditiva no debe ocultarse y que el uso de audífonos es totalmente compatible con una vida activa, con grandes retos deportivos y con una plena integración social. Con todo esto, el objetivo del equipo en el desierto marroquí es claro: visibilizar que la pérdida auditiva no debe limitar a las personas.