Ayuso, Landa y Romeo, preseleccionados para el Mundial de ciclismo en carretera de Kigali

La lista definitiva de Alejandro Valverde se conocerá el 8 de septiembre

Mavi García, Sara Martín y Usoa Ostolaza encabezan la prelista femenina

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha publicado este miércoles su preselección de corredores, incluyendo a Juan Ayuso, Mikel Landa e Iván Romeo, y de corredoras, con Mavi García, Sara Martín y Usoa Ostolaza, para competir en la categoría élite del Campeonato del Mundo en carretera que se celebrará del 21 al 28 de septiembre en Kigali (Ruanda).

Carlos Verona, Roger Adrià, Iván Romeo, Juan Ayuso, Marc Soler, Carlos Canal, Mikel Landa, Raúl García Pierna, Abel Balderstone, José Luis Faura, David de la Cruz, Urko Berrade, Jesús Herrada, Cristian Rodríguez, Juan Pedro López, Igor Arrieta y Gotzon Martín han sido los elegidos por Alejandro Valverde, seleccionador nacional masculino.

Sin el mallorquín Enric Mas (Movistar Team), de baja para lo que queda de 2025 debido a una tromboflebitis en su pierna izquierda, en la prelista de Alejandro Valverde destacan sobre todo el barcelonés Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), el alavés Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y el joven vallisoletano Iván Romeo (Movistar Team).

Por su parte, la veterana Mavi García junto a Sara Martín, Usoa Ostolaza, Ariadna Gilabert, Ane Santesteban, Iurani Blanco, Alicia González, Maite Urteaga y Mireia Benito han sido de momento las elegidas por Gema Pascual, seleccionadora nacional femenina. Los equipos definitivos se oficializarán el 8 de septiembre en una rueda de prensa.