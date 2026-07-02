Barcelona exhibe su patrimonio y abraza al Tour 2026 en una concurrida presentación de la 'Grand Départ'

Presentación de los equipos del Tour de Francia, en la Sagrada Família de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha dado este jueves el pistoletazo de salida al Tour de Francia 2026 con una espectacular presentación de los equipos en el primer acto de la 'Grand Départ', con 184 corredores de 23 equipos que unieron los 900 metros que separan a dos joyas arquitectónicas de la ciudad, como el Recinte Modernista de Sant Pau y la Sagrada Família, que convirtieron a la capital catalana en el gran escaparate mundial de la ronda gala.

Bajo el lema 'Barcelona abraza el Tour', la ciudad transformó la tradicional presentación estática de los equipos en un espectáculo andante, sobre las bicis que a partir del sábado competirán por ganar el Tour 2026, además de explotar la cultura barcelonesa y catalana.

Además, la organización, en este caso liderada por el Ayuntamiento de Barcelona, quiso dar un primer espectáculo televisivo en los 190 países que vieron esta presentación, con un recorrido por la avenida Gaudí y actuaciones de artistas como Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali, OMAC, Doctor Prats, el Cor de Teatre o los Castellers de Vilafranca, en una gran puesta en escena que tiró de innovación para explotar el modernismo barcelonés.

Antes del desfile de los equipos, con la calles concurridas, las principales figuras del pelotón comparecieron ante los medios en el Recinte Modernista de Sant Pau, con el vigente campeón, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), como gran foco de atención en su intento de conquistar un quinto Tour.

"La rivalidad entre Jonas y yo ha sido espectacular en los últimos años y espero que continúe. Nos empujamos mutuamente a alcanzar un nivel cada vez más alto", afirmó el esloveno, que rebajó el cartel de duelo exclusivo con el danés. "No creo que él sea el único rival a tener en cuenta; hay otros corredores capaces de luchar por la victoria", añadió.

Su gran adversario, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), dejó claro cuál será su objetivo tras enlazar sus triunfos en la Vuelta 2025 y el Giro 2026. "El Tour de Francia es la carrera más importante de la temporada, la que queremos ganar, y por eso estoy aquí. He tenido un año increíble hasta ahora y espero mantener esta dinámica", aseguró el danés.

Otra de las grandes atracciones será el francés Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale), de solo 19 años y el debutante más joven en décadas, que afronta su estreno en la 'Grande Boucle' con ambición. "Es un sueño de la infancia. Es algo especial, una dimensión completamente nueva", confesó, aunque dejó claro que su prioridad será la clasificación general.

También comparecieron los líderes del Red Bull-BORA-hansgrohe, Remco Evenepoel y Florian Lipowitz, llamados a formar una de las principales alternativas a Pogacar y Vingegaard. "Trabajamos muy bien juntos y vamos a apoyarnos mutuamente. Nos gustaría subir al podio y, personalmente, quiero ganar una etapa, la contrarreloj por equipos y vestir de amarillo", señaló el belga.

Por su parte, el alemán destacó el trabajo realizado durante las últimas semanas, aunque advirtió de la dificultad del reto. "El Tour es una carrera especial y es difícil predecir cómo irá, pero nos hemos preparado bien como equipo y esperamos tener buenas piernas", apuntó.

La edición de 2026 arrancará este sábado desde Barcelona con una 'Grand Départ' histórica para la ciudad, que por primera vez acoge la salida oficial de la carrera ciclista más prestigiosa del mundo, con una contrarreloj por equipos entre la Sagrada Familia y Montjuïc, y que durante tres días convertirá las carreteras catalanas en el epicentro del ciclismo.