Barcelona presenta el maillot conmemorativo de la Grand Départ del Tour 2026 inspirado en el Eixample

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, presentan el maillot oficial de la Grand Départ del Tour de Francia Barcelona 2026 durante el Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Barcelona ha presentado este martes el maillot conmemorativo de la Grand Départ del Tour de Francia 2026, una prenda que rinde homenaje a la arquitectura y la historia de la capital catalana, con una clara inspiración en la trama del Eixample ideada por el arquitecto Ildefons Cerdà, y que estará a la venta en breve como parte del merchandising oficial del Tour de Francia.

El acto, celebrado en el stand de Barcelona en el Village del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó, ha servido para desvelar un diseño que une ciclismo, urbanismo e identidad local, con dos tonos de amarillo y la presencia de los característicos cuadrados del panot de las aceras de la ciudad.

Además, en el torso del maillot se puede leer 'Grand Départ Tour de France Barcelona 2026', reforzando su carácter conmemorativo. La prenda formará parte del merchandising oficial del Tour de Francia y estará disponible en los canales oficiales de la ronda gala, mientras que una réplica gigante del maillot se instalará en la Plaça Sant Jaume en los próximos días y permanecerá expuesta hasta el 6 de julio.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destacó el simbolismo del diseño y su capacidad de explicar la ciudad por sí mismo. "La mejor manera de explicar una cosa es que se explique sola al verla. El amarillo es evidente, la trama de Cerdà del Eixample se identifica claramente en el año Cerdà y se puede ver el panot de las calles y el nombre de Barcelona. Forma parte de la historia deportiva de la ciudad, estamos muy orgullosos de acoger la Grand Départ y tener este maillot que queremos compartir", señaló.

Por su parte, el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, puso en valor la trascendencia del evento y el legado del diseño. "Es un maillot guapísimo. El Tour es uno de los eventos que nos marcarán como país. Y este maillot quedará tras el Tour, como el Cobi, y la gente lo recordará y gozará mucho tiempo", afirmó.

También participó en el acto el subdirector del Tour de Francia, Pierre-Yves Thouault, quien subrayó la conexión entre la prenda y la ciudad anfitriona. "Este maillot representa a Barcelona, una ciudad próspera, una ciudad maravillosa, que seguro que será un gran éxito su Grand Départ", apuntó.