Barcelona recibe la visita de la organización del Tour de Francia para preparar la Grand Départ

Comitiva de ASO en el recinto histórico de Sant Pau. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, ha recibido este lunes y martes la visita de una delegación de ASO, la empresa organizadora del Tour de Francia, encabezada por su director general, Christian Prudhomme, para preparar el Grand Départ 2026 que empezará en la capital catalana este julio.

La delegación de ASO ha estado acompañada por Escudé, quien ha afirmado que llevan meses trabajando codo con codo con la empresa para preparar la "mejor salida que el Tour haya tenido hasta ahora", informa el consistorio en un comunicado.

Durante la visita, se han llevado a cabo reuniones de trabajo y visitas técnicas a espacios emblemáticos y estratégicos de la ciudad relacionados con dicho evento deportivo, como el recinto histórico de Sant Pau o la Sagrada Familia.