El belga Thibau Nys ansía repetir triunfo en Benidorm ante un Van der Poel disponible a última hora

Archivo - Imagen de la salida de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2025. - LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING - Archivo

El español Felipe Orts, habitual ya en el top 10 de la Copa del Mundo, buscará tener protagonismo y dar la sorpresa en casa

BENIDORM (ALICANTE), 17 (Del enviado especial de Europa Press, Carlos Herráez)

El ciclista belga Thibau Nys y el neerlandés Mathieu Van der Poel se presentan como los grandes favoritos para hacerse con el triunfo este domingo en la prueba Elite Masculina (15.10 horas/Teledeporte) de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026, donde el actual líder se apuntó a última hora, y con la presencia del español Felipe Orts, campeón nacional por octava vez consecutiva.

Los parques de Foietes y El Moralet de la ciudad alicantina vuelven a transformarse, un año más, en el inigualable recinto donde se disputa la cuarta edición de la Copa del Mundo de Benidorm. Como ya es tradición, la antepenúltima prueba del más importante de los torneos de la especialidad invernal del ciclismo reunirá a lo mejor del pelotón, donde también ha querido estar Van der Poel para disputar la prueba Elite masculina.

El siete veces campeón mundial de ciclocross aparecía en la convocatoria que hacía pública la Federación Neerlandesa de Ciclismo (KNWU) este lunes. Mathieu Van der Poel estaba convocado por el seleccionador de Países Bajos, Gerben De Knegt, para la cita en Benidorm que ya le vio levantar los brazos en 2023. Sin embargo, a mediados de semana corrió el rumor de que renunciaría para descansar con el reto del Mundial de Huslt (Países Bajos) del 1 de febrero en el horizonte. Una especulación que se esfumó este sábado con el 'Caníbal' en el circuito y la confirmación oficial.

Con la presencia del dominador absoluto y actual líder del máximo torneo mundial, el belga Thibau Nys tendrá que sufrir para revalidar la victoria y hacerse con un liderato ahora en favor de Van der Poel con solo diez puntos de ventaja, pero con 120 en juego todavía. A su vera, nombres tan potentes como los belgas Michael Vanthourenthout, Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge o Toon Aerts que, aunque con más desventaja, también cuentan con opciones de triunfo global.

El jovencísimo Nys vuelve a Benidorm un año después de vencer con autoridad en 2025 por delante de su compatriota Eli Iserbyt, segundo, y del neerlandés Lars Van der Haar, tercero; y con la esperanza de volver a subirse a lo más alto del podio. Un podio en el que sus vecinos neerlandeses también quieren que aparezca uno de los suyos si Mathieu Van der Poel no puede.

Países Bajos alineará a Tibor Del Grosso, ganador el año pasado en la categoría sub-23 y que en la actual temporada ya se ha asentado como uno de los mejores Elite del mundo. Le acompañarán Joris Nieuwenhuis o Mees Hendrikx, pendientes también ante cualquier situación de carrera para estar arriba.

En clave española aparece el Felipe Orts, habitual ya en el top 10 de la Copa del Mundo, con la motivación extra de correr en casa tras un gran 'kerstperiode' y habiéndose proclamado campeón de España por octava vez consecutiva el pasado domingo. También el británico Cameron Mason o el suizo Kevin Kuhn tratarán de dar la sorpresa.

La carrera Elite Femenina (13.45 horas/Teledeporte) podría convertir la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026 en el escenario donde la neerlandesa Lucinda Brand certifique su triunfo final en la general del torneo. Con los mismos 120 puntos todavía en juego, Brand aventaja ahora mismo en 92 a su compatriota Aniek van Alphen, por lo que un triunfo de la primera dejaría a la segunda sin opción sea cual sea su resultado.

En la pelea por suceder a la neerlandesa Fem Van Empel como ganadora en Benidorm, la actual líder deberá estar muy pendiente del 'fuego amigo'. Además de Van Alphen, también será de la partida la neerlandesa de origen dominicano Ceylin del Carmen Alvarado, en su mejor momento de forma del año tras superar las molestias físicas que la han lastrado parte de la temporada.

La francesa Amandine Fouquenet, que ya ha incomodado a las ciclistas de Países Bajos esta campaña, estará acompañada por Célia Gery, quien ya ganara la prueba alicantina como juvenil hace dos años superando a una Viktoria Chladanova que también estará en Benidorm con los colores del equipo Visma | Lease a Bike. Cierran el ramillete de favoritas la húngara Blanka Vas y la prometedora británica Zoe Backstedt, en línea ascendente tras su tardío debut.

En la segunda línea se muestra la española Sofía Rodríguez, que será la punta de lanza nacional. La corredora de Ontinyent llega a Benidorm con la alegría de colgarse el oro por segunda ocasión consecutiva en los Campeonatos de España disputados en Tarancón, por lo que espera poder estar en la pugna y aprovechar su oportunidad.

En la categoría Juvenil Masculina, destaca la presencia de Benjamín Noval, doble campeón de España y que durante la pasada gira navideña se subió al podio en el Plage Cross de Hofstade --segundo-- y en la siempre competida prueba de Heusden Zolder --tercero--. Todo ello, además, sumado a la cuarta plaza lograda en Benidorm en 2025 en una prueba en la que solo un infortunio en la parte final de la prueba le privó de pelear por el triunfo.