Benjamín Noval se proclama campeón del mundo júnior de contrarreloj

Vic de Smet, Benjamín Noval y Malthe Risbjerg en el podio de la contrarreloj júnior de los Mundial de ciclismo en carretera - Peter De Voecht / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Benjamín Noval se ha proclamado este martes campeón del mundo júnior de contrarreloj durante la tercera jornada de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera, que se están disputando en Montreal (Canadá), y se convierte en el primer español en enfundarse el maillot arcoíris en esa categoría.

El asturiano, de 17 años e hijo del exciclista Benjamín Noval, no tardó en mostrar su potencial en el recorrido de 20,3 kilómetros con salida en Avenue du Parc y llegada en Parc Jeanne-Mance. Pasó cuarto el primer punto intermedio con un registro de 7:15, a tan solo tres segundos del neerlandés Gijs Winters, y en el segundo dio el golpe definitivo.

En el kilómetro 14,5, era el más rápido con un tiempo de 17:20, diez segundos por delante del belga Vic De Smet, y quince sobre el danés Julius Birkedal. Así, mantuvo el ritmo y cruzó la meta en 25:17, colgándose el oro. A seis segundos entró De Smet, plata, y a 17 el danés Malthe Risbjerg, que se arrebató el bronce a su compatriota.

Con ello, Noval logra resarcirse de lo ocurrido en el Mundial de Kigali, cuando una caída a tres kilómetros del final le impidió la victoria en la prueba en línea. De esta manera, se convierte en el primer ciclista español en proclamarse campeón del mundo júnior de contrarreloj y ofrece a España su segunda medalla en Montreal, tras el bronce de Héctor Álvarez en la contrarreloj Sub-23.

"Sabía que tenía posibilidades, pero no estaba seguro de poder conseguirlo. Salí con respeto, ya que quería tener prudencia en esa primera zona técnica, y luego, una vez superada, ya pude poner mi ritmo y desde el coche me han llevado muy bien. Quiero dar las gracias a todos, sobre todo a mi familia, que me ayuda en el día a día. Ahora, toca soñar con el doblete, pero primero quiero asimilar esto y disfrutarlo. Pasado mañana pensaremos en las opciones de la ruta", indicó en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Noval afrontará el jueves la prueba en línea júnior, donde volverá a ser una de las principales referencias de la selección en un recorrido de 134 kilómetros y 2.690 metros de desnivel positivo en el circuito de Mont-Royal.