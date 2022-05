De Bondt y la fuga tumban al pelotón en Treviso

La persecución rompió al pelotón y 'Juanpe' López, cortado, se dejó más de 2 minutos

Joao Almeida, hasta ahora cuarto en la general, no tomó la salida por coronavirus

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El ciclista belga Dries de Bondt (Alpecin-Fenix) ha ganado este jueves la decimoctava etapa del Giro de Italia, disputada entre Borgo Valsugana y Treviso sobre 156 kilómetros, al superar a sus tres compañeros de fuga y tumbar también a un pelotón que tardó en ponerse las pilas y no pudo con la escapada, en una jornada de 'transición' tras la que sigue líder Richard Carapaz (INEOS Grenadiers).

De Bondt, que fue séptimo en Cuneo en este Giro, volvió a cazar una fuga buena y junto a Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Magnus Cort (EF Education-EasyPost) y Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) doblegaron a un confiado pelotón que se quedó con la miel en los labios. Y en el esprint final, el belga tuvo más piernas que Affini y, sorprendentemente, que un Cort que parecía favorito.

Es la sexta victoria profesional de De Bondt, la primera desde que en 2020 se proclamara campeón de Bélgica en ruta. Y es la tercera victoria de etapa en este Giro de Italia para el equipo Alpecin-Fenix, tras las de Mathieu van der Poel en la primera etapa y la de Stefano Oldani en la duodécima.

Triunfo de mérito para la fuga, para el cuarteto, que superó el reto y le arrebató la vara de poder a un pelotón que se durmió y, en una etapa corta, acabó por desperdiciar la última ocasión de victoria al esprint para los velocistas. Más mérito viendo que el grupo, por la velocidad altísima, terminó por tensionarse y romperse. Y el más feliz de todo, un De Bondt que soñaba con el podio que pisó en Treviso.

En una jornada que no tomó ya de inicio el hasta ahora cuarto clasificado Joao Almeida (UAE Team Emirates), tras dar positivo en coronavirus y con síntomas gripales, el pelotón se rompió en varios pedazos en esa rápida y tardía persecución a la fuga. Entre los damnificados, el español 'Juanpe' López (Trek-Segafredo), ahora 'maglia bianca' y antes 'maglia rosa' del Giro, que entró arropado por los suyos a 2:57 del vencedor.

El primer pelotón de favoritos entró a 14 segundos del cuarteto, liderado por Alberto Dainese (Team DSM) y la 'maglia ciclamino' --líder de la clasificación de puntos-- Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Fueron apenas 37 ciclistas los que no se cortaron, incluido por decisión de los jueces un Jai Hindley (BORA-hansgrohe) que tuvo problemas en la zona de seguridad y llegó cortado, pero con el tiempo de los mejores.

Así, pese a ese susto del australiano y su equipo, así como del espectador que no vio lo sucedido en televisión, el líder sigue siendo Richard Carapaz con los mismos 3 segundos de margen sobre Jai Hindley y 1:05 sobre el español Mikel Landa (Bahrain-Victorious), mientras que su compañero Pello Bilbao es uno de los beneficiados por el abandono de Almeida, mientras que 'Juanpe' López no pierde plaza pero sí tiempo y no querrá oír hablar de 'transición' nunca más.

Este viernes regresan los Alpes, y habrá que ver si por fin habrá baile entre los candidatos a vestir la 'maglia rosa' en el podio de Verona. Y habrá excursión a la Eslovenia de los ausentes Tadej Pogacar o Primoz Roglic, en una etapa entre Marano Lagunare y el Santuario di Castelmonte, sobre 178 kilómetros y con 3.230 metros de desnivel.

Una etapa con trampas y final en alto --en 'muretes' del 14 por ciento en la subida al santuario-- y con un puerto inédito, el esloveno Monte Kolovrat, con 10 kilómetros a casi el 10 por ciento de pendiente media y tramos máximos varios del 15 por ciento, pese a que incluye un tramo llano donde respirar.

--CLASIFICACIONES.

-Etapa.

1. Dries de Bondt (BEL/Alpecin-Fenix) 3:21:21.

2. Edoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma) m.t.

3. Magnus Cort (DIN/EF Education-EasyPost) m.t.

4. Davide Gabburo (ITA/Bardiani-CSF-Faizanè) m.t.

5. Alberto Dainese (ITA/Team DSM) a 14.

-General.

1. Richard Carapaz (ECU/INEOS Grenadiers) 76:41:15.

2. Jai Hindley (AUS/Bora-hansgrohe) a 3.

3. MIKEL LANDA (ESP/Bahrain-Victorious) 1:05.

4. Vincenzo Nibali (ITA/Astana Qazaqstan Team) 5:48.

5. PELLO BILBAO (ESP/Bahrain-Victorious) 6:19.

...//...

9. 'JUANPE' LÓPEZ (ESP/Trek-Segafredo) 15:10.

11. ALEJANDRO VALVERDE (ESP/Movistar Team) 17:46.