Brennan reina de nuevo al esprint en La Vuelta y firma su 'póker'

El ciclista británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) se ha impuesto este martes al esprint en la decimosexta etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 181,1 kilómetros entre Cortegana y Palos de la Frontera - LA VUELTA

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) se ha impuesto este martes al esprint en la decimosexta etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 181,1 kilómetros entre Cortegana y Palos de la Frontera, sumando su cuarto triunfo parcial en la presente edición de la ronda española y firmando además la sexta victoria para la formación neerlandesa.

Brennan volvió a demostrar una superioridad aplastante en las llegadas masivas para alzar los brazos una vez más en esta Vuelta. El joven corredor británico tiró de potencia y colocación en los metros finales para superar en la línea de meta al francés Bryan Coquard (Cofidis) y al belga Vito Braet (Lotto Intermarché), segundo y tercero respectivamente, en una jornada donde la alta velocidad de los equipos de los esprínteres impidió cualquier sorpresa.

La colocación en el último kilómetro resultó determinante tras un trabajo perfecto de lanzadera de su compañero de equipo Wout van Aert, vestido de verde al ser líder de los puntos, que además logró entrar en sexta posición en meta al llevar a Brennan a toda mecha hasta los últimos 150 metros.

El equipo Soudal Quick-Step intentó asomar la cabeza con Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) tirando en el tramo definitivo, pero fue Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) quien lanzó el esprint a falta de 800 metros. Brennan, perfectamente pegado a la rueda de su compañero, leyó el movimiento con precisión milimétrica y arrancó para rematar el impecable trabajo del bloque neerlandés.

Antes del desenlace masivo, la etapa estuvo marcada por el férreo control ejercido por el pelotón hacia la fuga del día. La escuadra del vencedor, el Team Visma | Lease a Bike, asumió la responsabilidad del trabajo de caza en colaboración con otras escuadras interesadas como Uno-X Mobility. Con la exigencia impuesta por detrás, la ventaja de los aventureros fue reduciéndose progresivamente hasta ser neutralizados a falta de 24 kilómetros para la conclusión.

La escapada de la jornada estuvo compuesta por cinco corredores combativos: Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG), Valentin Madouas (Groupama - FDJ United), Simon Dalby (Uno-X Mobility), Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla) y Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), que mostraron buen entendimiento en los relevos e incluso se disputaron el esprint intermedio de Villarrasa, donde Vermaerke cruzó en primera posición por delante de Sütterlin y Thalmann, aunque la ambición del gran grupo terminó por frustrar sus opciones.

El tramo final no estuvo exento de momentos de nerviosismo dentro del gran grupo. A falta de 25 kilómetros de meta se produjo una caída en el pelotón en la que se vieron involucrados corredores como Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG), aunque sin mayores consecuencias que alteraran el esquema de los favoritos ni el avance decidido hacia la llegada masiva.

En cuanto a la clasificación general, la jornada no deparó ningún tipo de cambio en las posiciones de privilegio. El español Enric Mas (Movistar Team) cruzó la meta sin contratiempos arropado por su equipo para conservar un día más el maillot rojo de líder de la carrera, superando una etapa plana y reservando fuerzas de cara a las próximas batallas decisivas en la montaña. Antes, este miércoles, la decimoséptima etapa llevará al grupo de Dos Hermanas a Sevilla en 185 kilómetros que, salvo sorpresa, terminarán en una nueva batalla al esprint.