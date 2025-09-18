El Caja Rural-Seguros RGA renueva por una temporada a Fernando Barceló

Archivo - Fernando Barceló (izda) en el podio del Campeonato de España de Carretera 2025 junto a Iván Romeo (centro) y Roger Adrià (dcha) - LUIS ÁNGEL GÓMEZ/ SPRINTCYCLING - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Caja Rural-Seguros RGA anunció este jueves la renovación por una temporada del ciclista español Fernando Barceló, "uno de los puntales" de su actual plantilla y que cumplirá su quinta campaña en un equipo en el que "ha vuelto a demostrar su valía en varias de las pruebas más importantes de su calendario".

El oscense fue protagonista en el Campeonato de España del pasado mes de junio donde se proclamó subcampeón por detrás de Iván Romeo (Movistar Team) y ha sido capaz de sumar un total de 16 'Top 10' repartidos entre pruebas disputadas en España, Portugal, Eslovenia, China y Francia, con un séptimo puesto en la Vuelta a Asturias o un octavo en el Tour de Eslovenia. En la pasada Vuelta a España, una caída le provocó una fisura de costillas, aunque no se retiró hasta la jornada con llegada a L'Angliru.

Con la renovación de Fernando Barceló, Caja Rural-Seguros RGA sigue construyendo una plantilla para la que ya se han anunciado las llegadas de Ellande Larronde, Iker Villar y José Félix Parra y la renovación de Abel Balderstone.