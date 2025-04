Caleb Ewan no da pie a la sorpresa en Lodosa y se lleva 'su' Itzulia

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista australiano Caleb Ewan (INEOS Grenadiers) ha ganado este martes la segunda etapa de la Itzulia, disputada entre Pamplona y Lodosa sobre 186,6 kilómetros, en un final al esprint en el que el pequeño 'Pocket Rocket' se impuso con claridad, no dando pie a la sorpresa y cumpliendo con su cometido en esta ronda vasca donde no habrá más vida para los velocistas, con el alemán Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) todavía líder.

Ewan, de 30 años, fichó a finales de enero por el INEOS en un movimiento que sorprendió un poco pero que está dando sus frutos, ya que el velocista 'aussie', de apenas 1,65 metros de altura, ya ha explotado con éxitos dos veces en lo que va de temporada; en la Settimana Internazionale Coppi e Bartali y en esta Itzulia en la que tenía marcada en rojo esta etapa con final en Lodosa.

A falta de 2,5 kilómetros se produjo una caída cerca de la cabeza del pelotón que salvó Ewan y mucha otra gente, pero no unos cinco caídos entre los que estuvo el belga Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike), que no siendo esprinter puro parecía que iba a meterse en la pelea al ser séptimo en la general tras la crono inicial. Y hubo un pequeño corte en el gran grupo, que no paró ya hasta meta.

Y en la lucha por la victoria de etapa no falló Caleb Ewan, bien arropado por un compañero hasta que decidió buscarse la vida y lo hizo con una gran superioridad. Se fue a la izquierda para rematar por el centro con una solvencia que dejó indignados a sus rivales, como el belga Luca Van Boven (Intermarché-Wanty), segundo, y el francés Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale Team), tercero, con Jon Aberasturi (Euskaltel-Euskadi) noveno.

El campeón suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) intentó romper la carrera saltando desde el pelotón a falta de 20 kilómetros, justo cuando se ponía el viento a favor y con menos de un minuto de desventaja respecto a la cabeza de carrera. Un acelerón que quedó en nada, pero que propició que la etapa se resolviera al esprint, como estaba previsto.

Pero, pese a que el pelotón les dio caza progresivamente, la etapa estuvo marcada por una fuga con mucho peso local, con los vascos Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) y Julen Arriola-Bengoa (Caja Rural-Seguros RGA), el navarro Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), el asturiano Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) y también el austriaco Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck).

Estos cinco aventureros llegaron a tener casi 3 minutos de margen pero el pelotón, a la espera y en alerta por un posible viento que finalmente no hizo estragos, tenía la situación bien controlada, esperando a los kilómetros finales para aumentar el ritmo de la persecución y dar caza a los fugados, siendo Xabier Isasa el que intentó alargar más el pulso, cazado a casi 2 kilómetros de meta.

En la general, el alemán Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) sigue líder con el mismo tiempo que el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) e intentará defender el maillot en la tercera etapa, que este miércoles unirá Zarautz con Beasain (156,6 kilómetros) en una jornada rompe-piernas muy típica de la Itzulia, con hasta siete cotas puntuables.