El camión solidario de Aural regresa a la Titan Desert Marruecos 2026 - NEKO

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aural Centros Auditivos ha desplegado en Marruecos, en el marco de la Skoda Titan Desert Morocco 2026, la tercera edición de su iniciativa solidaria 'Volver a Oír para Volver a Vivir', con la que ofrece atención auditiva gratuita a personas con escasos recursos a través de su camión solidario y un equipo médico especializado.

La compañía explicó este lunes en un comunicado que esta acción, integrada en el proyecto Titan Life de RPM Sports y promovida este año en exclusiva por Aural, permite realizar revisiones auditivas, tratamientos básicos y donaciones de audífonos en distintas poblaciones por las que transcurre la prueba marroquí, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población local y sensibilizar sobre la importancia de tratar la pérdida auditiva sin estigmas.

A lo largo de estas tres ediciones, Aural Centros Auditivos ha atendido de forma solidaria a más de 600 personas con pérdida auditiva y ha donado más de 200 audífonos, contribuyendo directamente a su bienestar, autonomía e inclusión social.

El equipo desplazado a Marruecos está formado por los audioprotesistas de Aural Sara Varela y Alfonso Alonso, junto a la médica otorrinolaringóloga del Instituto IOGI Francisca Mallmann, quienes están llevando a cabo las revisiones y tratamientos en las localidades por las que pasa la carrera.

"Ver cómo una persona vuelve a escuchar la voz de un familiar o los sonidos de su entorno después de años de silencio es una experiencia que nos cambia a todos. Esta iniciativa nos recuerda que, con entusiasmo, compromiso y esfuerzo, no solo es posible superar un reto deportivo, sino también transformar la vida de muchas personas", afirmó el CEO de Aural Centros Auditivos, Juan Ignacio Martínez.

Además del camión solidario, la empresa realizará una aportación a un fondo solidario por cada miembro de su equipo que finalice la Skoda Titan Desert, una contribución que se destina anualmente a distintos proyectos benéficos dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Martínez subrayó también que esta iniciativa permite seguir avanzando en el propósito de mejorar la vida de las personas a través de la audición y destacó el valor del deporte como herramienta de visibilización. "Participamos con un equipo muy diverso para visibilizar que la pérdida auditiva no debe limitar a nadie. El deporte, y un reto como la Titan Desert, es un altavoz extraordinario para derribar estigmas y normalizar la búsqueda de ayuda profesional", señaló.

Aural Centros Auditivos participa en esta edición de la prueba con 37 corredores, entre ellos el exciclista del Movistar Team y embajador de la marca Luis Pasamontes, que en los próximos días se convertirá en Titan Legend, distinción reservada a los participantes que han superado los 3.500 kilómetros en las Titan World Series de RPM Sports.

La Skoda Titan Desert Morocco 2026 arrancó este 26 de abril en Boumalne Dades y, durante seis etapas, más de 500 participantes recorrerán cerca de 600 kilómetros y afrontarán más de 6.000 metros de desnivel acumulado hasta alcanzar la meta final en Maadid el próximo 1 de mayo.