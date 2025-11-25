El CAR de Los Alcázares acoge este fin de semana unas Jornadas de Captación de Ciclismo Paralímpico

Félix García Casas y la seleccionadora Begoña Luis Gómez con un participante en una jornada de captación de talentos de ciclismo paralímpico - RFEC

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Alto Rendimiento de la localidad murciana de Los Alcázares será sede este fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, de la V edición de las Jornadas de Captación de Ciclismo Paralímpico, según informó este lunes la RFEC.

El organismo recordó que esta "esta exitosa iniciativa tiene como objetivo detectar nuevos talentos que tengan potencial deportivo para alcanzar en el futuro" la selección española de un deporte que suele dar medallas en los Juegos Paralímpicos y grandes citas internacionales.

En esta ocasión, el CAR de Los Alcázares será el encargado de acoger esta nueva edición que contará con una veintena de participantes seleccionados por su "interesante perfil deportivo" de entre todos los solicitantes.

Cada uno de los participantes que acuda al CAR disfrutará de la colaboración del equipo técnico de la RFEC en un intenso programa de actividades que se desarrollará a lo largo del viernes y sábado y que constará de un perfil de potencia en rodillo, un test RM, una clasificación funcional orientativa, 'screening' visual y entrevistas para conocer su perfil psicológico y personal. La jornada del domingo se reservará para efectuar una salida a carretera con todos los participantes.

"El objetivo de nuestros técnicos será tratar de determinar quiénes podrían llegar a formar parte en el futuro próximo del programa Promesas Paralímpicas Cofidis, el gran vivero formativo para los jóvenes talentos del ciclismo paralímpico, antes de dar un posible salto a la selección española", añadió el ente federativo.

La RFEC destacó que acudirán deportistas de las cuatro clases que comprende el ciclismo paralímpico (bicicleta, 'handbike', triciclo y tándem) y que se ha producido un descenso en la edad media de los participantes, lo cual "es una fantástica noticia de cara a realizar un trabajo con ellos en el medio y largo plazo".

Además, el organismo considera importante reseñar que cuatro de las deportistas serán mujeres, "un hecho especialmente relevante" para el organismo debido a su compromiso con la popularización de la práctica del ciclismo paralímpico entre las mujeres.

Joan Sansó, Erika González, Nacho Rodrigo, Verónica Rodríguez, Antonio Prieto, Imanol Arriortua y Manuela Vos son algunos de los ejemplos que demuestran que tras iniciarse en el ciclismo a través de esta iniciativa se puede cumplir el sueño de debutar con la selección y orientar la vida hacia el deporte de alta competición.

Hay que recordar que Vos, en apenas dos años, ha logrado proclamarse tres veces campeona del mundo en la clase H1 (bicicleta de mano) y tanto Joan Sansó como Imanol Arriortua han subido al podio del Mundial en la clase para tándems.