Cerca de 70 corredores afrontarán la marcha Kilómetro Cero entre Madrid y Hondarribia

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 70 corredores afrontarán desde este martes la marcha cicloturista entre Madrid y Hondarribia, casi 700 kilómetros con más de 7.000 metros de desnivel que deberán completar en menos de 100 horas atravesando la Sierra Norte, la Ribera del Duero, Rioja Alta y la sierra de Urbasa hasta llegar al faro de Higuer.

El pelotón de ciclistas estará integrado también por personas con discapacidad intelectual, trabajadores de la Fundación A la par y empleados de Tressis. "Es lo que nos conecta y lo que nos une. Esta iniciativa trata de poner en valor y normalizar a las personas con discapacidad intelectual que forman parte de nuestra sociedad", comentó el impulsor de la marcha Kilómetro Cero, Miguel Silvestre.

Para Silvestre, Kilómetro Cero lejos de ser un proyecto solidario o humanitario es una "aventura" en la que se aprende mucho de los compañeros de viaje. "Un discapacitado intelectual no sufre ninguna de las tres enfermedades que actualmente no nos dejan vivir como deberíamos: el estrés, la envidia y los complejos. Fuera complejos, estrés y envidia, nos subimos a la bicicleta y no dejamos de pedalear hasta alcanzar nuestro objetivo", señaló.

La aventura comenzó hace 8 años cuando un grupo de amigos de Tressis y de la Fundación A la par decidieron guiar a jóvenes con discapacidad intelectual en una ruta que entonces partió de Madrid y llegó a Lisboa. A la Madrid-Lisboa le siguió la Transpirenaica y, tras esta hazaña, se atrevieron con la Pilgrim Race en dos ocasiones.

En 2024 recorrieron la distancia que separa Madrid de Tarifa y este año unirán Madrid y Hondarribia en bicicleta en poco más de tres días. La Madrid-Hondarribia consta de cuatro etapas, Madrid-Silos, Silos-Haro, Haro-Beasain y Beasaín-Hondarribia.