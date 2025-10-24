Cerca de 800 corredores participan este domingo en La Mussara Villanueva del Pardillo

Cerca de 800 corredores participan este domingo en La Mussara en Villanueva del Pardillo (Madrid). - LA MUSSARA

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 800 corredores participarán en la próxima edición de la marcha cicloturista La Mussara en Villanueva del Pardillo (Madrid), que se disputa este domingo con dos recorridos de 108 y 167 kilómetros con salida y meta en la localidad madrileña y que recorrerá los paisajes de la Sierra Oeste de Madrid y la provincia de Ávila.

El pelotón de La Mussara Villanueva del Pardillo tendrá que superar un desnivel de casi 3.000 metros (2.933) y algo más de la mitad (1.574) en las marchas más larga y la 'corta', que partirán a las 8:15 y 9:15 horas desde la Avenida del Guadarrama, respectivamente.

Además, los corredores atravesarán puertos emblemáticos como La Escondida, Santa María de la Alameda, Robledondo y Cruz Verde con un relieve cambiante de montañas, navas, valles encajados y vegas en las zonas más bajas y remansas de los ríos.

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, aficionado al ciclismo, destacó que el deporte de la bicicleta ocupa un "lugar destacado" en una localidad que ha albergado la Feria Festibike en las dos últimas ediciones, y la Clásica Otero, en la que se han homenajeado al pentacampeón del Tour Miguel Induráin, José Manuel Moreno, campeón olímpico en Barcelona'92, y a Ángel Arroyo en 2024 y 2025.

"Creemos en el deporte como hábito de vida saludable y en la bicicleta como forma de movilidad sostenible. Es por lo que apostamos y La Mussara es una prueba más de ello", comentó Fernández, quien expresó su deseo por convertir al municipio en referente para la práctica del ciclismo en la Comunidad de Madrid.

Fernández recordó que la localidad prevé la construcción de un Pabellón Multiusos, con capacidad para 6.500 personas, cuya primera piedra se colocará a finales de 2026 o inicios de 2027, y un nuevo Polideportivo Municipal, de casi 5.000 metros cuadrados con una inversión de cerca de 12 millones euros.

La víspera de La Mussara Villanueva del Pardillo se celebrará este sábado la Family Ride, una marcha ciclista familiar de 2,5 kilómetros por las calles del municipio madrileño. La salida se dará a las 17:00 horas desde el Polideportivo Municipal Infanta Cristina.

La Family Ride es una propuesta pensada para que toda la familia comparta la pasión por la bici porque, como indican desde la organización, promover el ciclismo entre los más pequeños es "garantizar un futuro mejor".

El Polideportivo Municipal Infanta Cristina albergará Expo Bike, donde el sábado, desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, se podrá recoger el dorsal y la bolsa de participante. El domingo tan sólo se entregarán dorsales a los miembros del Mussara Club.