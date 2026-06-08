Chris Hoy arranca en Donosti un proyecto solidario de Laureus

Chris Hoy junto a Miguel Indurain antes de iniciar el Coast to Coast Challenge - JUAN MANUEL SERRANO ARCE

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exciclista británico Chris Hoy, seis veces campeón olímpico en la modalidad de pista, comenzó este lunes en San Sebastián el Coast to Coast Challenge, una aventura para recaudar fondos para proyectos que brindan esperanza y oportunidades a jóvenes vulnerables de todo el mundo.

Según informó la Fundación Laureus, de la que Hoy es miembro de su Academia, el británico partirá de la capital guipuzcoana liderando a un grupo de intrépidos recaudadores de fondos en un espectacular viaje de 644 kms que incluye "paisajes impresionantes y extenuantes ascensos" a los Pirineos, antes de llegar a las costas del Mediterráneo en Barcelona el 12 de junio. Entre el grupo de 15 acompañantes estará el español Miguel Indurain, ganador en cinco ocasiones del Tour de Francia y también miembro de la Academia Laureus, que pasará dos días con el grupo.

En su recorrido, se conectarán con programas apoyados por Laureus Sport for Good, que darán visibilidad a algunas de las personas e historias que inspiran la misión de Laureus de utilizar el poder del deporte para transformar el mundo, en una iniciativa liderada por un exdeportista que está considerado "una fuente de inspiración para muchos, tanto por sus logros deportivos como por su inquebrantable determinación para afrontar los retos de la vida con valentía".

Hay que recordar que a Hoy se le diagnosticó un cáncer terminal en 2023 y utiliza su influencia para recaudar millones para organizaciones benéficas y promover un mensaje de esperanza y optimismo. En este sentido, este Challenge se llevará a cabo con el apoyo de un grupo selecto de colaboradores, entre los que se incluyen 'Science in Sport', 'Cuore' y Aston Martin.

"Desde que me uní a la Laureus Academy en 2017, he participado en varios eventos especiales y he compartido tiempo con personas verdaderamente inspiradoras que comparten mi convicción de que el deporte tiene el poder de unir a personas de todos los ámbitos de la vida y derribar las barreras que obstaculizan el progreso social", apuntó el once veces campeón mundial.

El británico ayudó anteriormente a recaudar más de 300.000 dólares recorriendo 100 kms a pie por los Emiratos Árabes Unidos en el Laureus Challenge 2022 y cree que el de ahora "ofrece una magnífica oportunidad para mostrar el deporte en su máxima expresión". "Con el apoyo de Laureus y nuestros socios, como 'Science in Sport' y 'Cuore', esta iniciativa tiene el potencial de marcar una gran diferencia para quienes más lo necesitan", indicó.