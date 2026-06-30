El belga Cian Uijtdebroeks liderará al Movistar Team en el Tour de Francia 2026 - Europa Press/Contacto/Vincent Kalut

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team ha anunciado este martes la alineación con la que disputará el Tour de Francia 2026, que comenzará este sábado en Barcelona, con el belga Cian Uijtdebroeks como principal referencia de una formación que combinará juventud, experiencia y talento en la 44ª participación de la estructura española en la ronda gala.

Junto a Uijtdebroeks formarán el equipo Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Einer Rubio, Javier Romo, Nelson Oliveira, Jefferson Cepeda y Michel Hessmann, en un bloque diseñado para afrontar las tres semanas de competición de la 113ª edición de la carrera.

El conjunto telefónico afrontará una edición especial del Tour, que arrancará con una contrarreloj por equipos de 19,4 kilómetros por las calles de Barcelona y supondrá la tercera vez que la carrera francesa celebre su Grand Départ en territorio español, después de las ediciones iniciadas en San Sebastián (1992) y Bilbao (2023).

Uijtdebroeks asumirá el liderazgo del equipo en su debut en la ronda francesa después de consolidar su progresión en la presente temporada. A su alrededor, el equipo contará con corredores de perfiles complementarios para responder tanto en la montaña como en las etapas más abiertas y en el trabajo colectivo.

Entre ellos destacan la experiencia de Oliveira, que disputará una nueva 'Grande', el crecimiento de corredores españoles como García Pierna, Castrillo y Romo, además del apoyo en la montaña de Rubio y Cepeda y el estreno de Hessmann en el Tour para completar una alineación con la que el conjunto español asegura que buscará ser protagonista desde la salida en Barcelona.