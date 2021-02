Coloma y el proyecto 'Con(vivir)' de WITL recuerdan la distancia en los adelantamientos a los ciclistas

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El corredor Carlos Coloma, bronce en bici de montaña en los Juegos de Río 2016, y el proyecto 'Con(vivir)' de la plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?' (WITL) recuerdan a los conductores que deben mantener la distancia de seguridad en los adelantamientos a los ciclistas en carretera.

Esta es la primera iniciativa del proyecto de seguridad vial 'Con(vivir)' de WITL, la plataforma liderada por el ex CEO de Gaes Antonio Gassó y al que ya se han sumado marcas como BH Bikes, AutoBeltran-Mercedes-Benz y Grupo DAS.

La iniciativa pretende advertir a la población sobre los riesgos que existen en la carretera, y a la vez fomentar la convivencia entre conductores y ciclistas en la vía, con el objetivo de reducir el número de atropellos y la mortalidad vial en España.

En 2019 perdieron la vida 40 ciclistas en las carreteras españolas, 16 de los cuales no llevaban casco, lo que significa prácticamente una muerte por semana. En la última década se ha producido un notable aumento del porcentaje de ciudadanos que emplean la bicicleta, con lo que para WITL resulta crucial establecer unas bases sobre las que construir una sana convivencia entre ciclistas y conductores.

Cualquier vehículo que vaya a rebasar a un ciclista debe guardar 1,5 metros de distancia a la hora de adelantarlo, reducir la velocidad para no poner en peligro la integridad física del ciclista y solo podrá pisar la línea continua en el caso de que las condiciones del tráfico lo permitan.

De hecho, la DGT ha sugerido modificar la distancia lateral mínima en adelantamiento a ciclistas hasta los 2 metros, obligando a los vehículos a reducir la velocidad al realizar la maniobra en al menos 20 kilómetros por hora a la máxima permitida en la vía. Estas medidas forman parte de un paquete de reformas incluido en el Real Decreto que modificará la Ley de Tráfico y cuya aprobación se espera en los próximos meses.

Éstas son algunas de las normas que se han querido difundir a través del vídeo creado por WITL, protagonizado por Antonio Gassó y los ciclistas del BH Templo Cafés Carlos Coloma, Rocío García, Pablo Rodríguez y David Valero, entre otros.

CHALLENGE VIRAL EN REDES SOCIALES

Con el objetivo de concienciar al público de la importancia de respetar la distancia de seguridad al adelantar a ciclistas, 'Where is the limit?' ha lanzado también un 'Challenge' a través de redes sociales.

Así las personas que quieran unirse deberán grabar un vídeo añadiendo todos los productos o utensilios que tengan por casa y que quepan en 1,5 metros. Deberán descargarse la plantilla que encontrarán en las historias de la cuenta de Instagram de @whereisthelimit y ponerla encima del vídeo que suban a las suyas propias etiquetando a @whereisthelimit.

Entre todas las personas que participen en este 'Challenge', WITL sorteará una de sus gorras y dos de sus pulseras, así como también una equipación completa del BH Templo Cafés.