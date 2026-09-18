Contador y Pereiro encabezan este sábado el pelotón de 2.000 ciclistas de la Gran Fondo Alberto Contador

Los exciclistas Alberto Contador y Óscar Pereiro encabezan este sábado el pelotón de 2.000 ciclistas de la Gran Fondo Alberto Contador. - GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los exciclistas Alberto Contador y Óscar Pereiro encabezarán el pelotón de cerca de 2.000 ciclistas que participan este sábado, a partir de las 8:00 horas, la novena edición de la marcha cicloturista TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador, que se disputa sobre 139 kilómetros y 2.510 metros de desnivel con salida y meta en Oliva (Valencia).

Así lo anunciaron los organizadores en su presentación oficial este viernes en el Hotel Oliva Nova, en la que el propio Alberto Contador ha destacado que "la prueba está creciendo y cada vez hay más participantes extranjeros".

"Eso significa que estamos haciendo las cosas bien y que aquí en Oliva encuentran todo lo necesario para disfrutar del ciclismo junto sus familias. Todo es fruto del gran trabajo que se hace durante la prueba, porque está todo muy bien señalizado, muchos voluntarios, no hay tráfico, los avituallamientos son perfectos y, por tanto, cuando llegas a meta siempre están contentos y con ganas de repetir", aseguró el ganador de Tour, Giro y Vuelta.

Además, Alberto Contador agradeció la participación de Óscar Pereiro. "Fuimos compañeros de equipo en Astana y esa relación ha continuado hasta ahora que somos amigos y no podía pasar otra edición sin que fuera nuestro invitado", indicó.

Para el también ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro, es un "auténtico placer" estar en la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador, aunque admitió que su estado de forma "no está para ir al ritmo de Alberto". "Mi objetivo es disfrutar a un ritmo que pueda aguantar y llegar a meta con ganas de seguir queriéndome subir a la bici", aseguró.

Los cerca de 2.000 ciclistas disfrutarán de un trazado en el que se ascenderán los puertos de Coll de Rates, Sa Creueta y Vall d'Ebo, y en el primero de ellos, el Coll de Rates, el corredor y corredora más rápidos en la subida recibirán un premio por parte del patrocinador Coca-cola.

En el acto también ha estado presente el director general de Deportes de la Comunidad Valenciana, Luis Cervera, que ha resaltado la importancia de "la unión que existe entre este evento y el turismo, con un crecimiento de participación extranjera que demuestra que la Comunidad Valenciana es un lugar perfecto para la práctica del ciclismo". "Si le unimos a que mañana los ciclistas van a poder disfrutar de dos leyendas como Alberto Contador y Óscar Pereiro, es el mejor de los escenarios", añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, subrayó que es una prueba "fantástica" que pone a la ciudad en el epicentro del ciclismo, lo que es un "orgullo" para ellos. "Tenemos mar y montaña junto a unas instalaciones que hace que todos los participantes se sienten como en casa", señaló Pastor.

Durante la presentación también se ha rubricado la firma en la que se confirmó que la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador y Oliva continuarán unidos cuatro años más. Para Alberto Contador es una forma de "dar tranquilidad a los participantes". "Así saben que aquí tienen todo lo necesario para poder pasar un día fantástico por recorrido, infraestructura y entorno. Es un honor y privilegio que la ciudad de Oliva siga confiando y apoyando este evento", aseguró.