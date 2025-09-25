Contador: "Soy optimista sobre el futuro del ciclismo español"

El ganador de Vuelta, Tour y Giro participa en la apertura de la novena edición del FID Ciudad de León Abanca

El exciclista Alberto Contador, ganador de siete 'grandes' vueltas -dos Giros, dos Tours y tres Vueltas a España-, se declaró "optimista" sobre el futuro del ciclismo español antes de participar en la novena edición del FID Ciudad de León Abanca, que se celebra desde este jueves y hasta el sábado en el Auditorio Ciudad de León.

Alberto Contador, que ofrecerá una charla a las 20:00 horas en el foro en la que analizará su trayectoria deportiva, señaló que el ciclismo es un "capítulo importante" de su vida. "Pero no mi vida entera. Ya son siete años que me retiré y tengo nuevos proyectos, motivaciones para levantarme cada día. Tengo un lema, que es 'querer es poder' y siempre lo he aplicado a mi vida deportiva, aunque no siempre no ha sido fácil", confesó.

El excorredor de Pinto (Madrid) subrayó que el ciclismo español viene de una generación donde se ganaba "absolutamente todo" y que ahora eso no ocurre. "Hay tres o cuatro corredores extranjeros que son los que dominan, pero yo soy optimista con respecto al futuro de nuestro ciclismo. Hay jóvenes con muchísimo talento", comentó.

Además, Contador aseguró que, como aficionado, está "disfrutando mucho" porque ve un ciclismo de ataque e ídolos que traspasan el propio ciclismo, y que en el Mundial la selección española lleva una selección "buena", pero "muy joven" y que tiene que "seguir madurando".

"Nuestra principal baza es Ayuso y solo tiene solo 22 años. Eso no quiere decir que no vea a Juan con opción de luchar por las medallas. Se presenta un Mundial muy bonito para comentarlo y para verlo como aficionado", indicó.

LA "BUENA NOTICIA" DEL TRIUNFO DE VINGEGAARD EN LA VUELTA

Acerca de los incidentes en la pasada Vuelta a España, Contador no quiso polemizar. "Siempre he querido centrarme en el plano deportivo. Era complicado por todo lo que ha pasado, pero el que te está escuchando lo que quiere es oírte de lo deportivo. Hay cosas que se te escapan y cosas que no dependen de ti. Se ha hablado muchísimo del tema y yo solo quiero destacar que Vingegaard ha ganado la vuelta y eso es una muy buena noticia para la Vuelta", dijo.

El exciclista no cree que actualmente se atraviese por un momento de crisis del ciclismo en España. "El ciclismo se ha globalizado y los equipos tienes presupuestos mucho mas amplios. Antes eran familias las que tenían un equipo profesional y el escenario ha cambiado. Ese cambio esta afectando directamente a corredores y carreras. Creo que España tiene futuro, pero nuestros corredores son muy jóvenes", manifestó.

A Contador le acompañaron en la rueda de prensa de presentación del FID el director territorial de Abanca en Castilla y León, Marcos Lamas, y el director del FID, Francisco del Río. Posteriormente, fue recibido por el alcalde León, José Antonio Díez, y el concejal de Deportes, Vicente Canuria.