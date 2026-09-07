La crono y los finales en Peñas Blancas y Collado Alguacil deciden el ganador de La Vuelta 26

Enric Mas en el podio de La Vuelta tras una etapa - CXCLING

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista a España afrontará desde este martes la última semana de carrera en la que se decidirá el ganador final y el resto de acompañantes en el podio, con una contrarreloj y dos finales en alto como puntos determinantes y teóricos jueces.

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) ejerce como firme líder de la ronda desde el abandono del esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y tendrá que defender los más de dos minutos que tiene sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe).

Y para ganar su primera 'grande', el corredor balear tendrá que superar sobre todo la exigencia de la contrarreloj del jueves entre las localidades gaditanas del Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, de 32 kilómetros, diseñada para especialistas y con el mayor peligro por el posible impacto del viento.

Antes de esa jornada, el pelotón afrontará dos días aparentemente tranquilos para los favoritos y que pueden aprovechar los 'aventureros' y los esprinters, con las etapas del martes entre Cortegana a Palos de la Frontera y del miércoles entre Dos Hermanas y Sevilla.

Tras la contrarreloj, los favoritos se examinarán con dos finales consecutivos en alto. El primero será el viernes 11, en una etapa larga, de más de 210 kilómetros con salida en Vélez-Málaga y final en Peñas Blancas, en Estepona y de primera categoría. Un ascensión de más de 18 kilómetros y porcentaje medio del 6,5 por ciento, pero con un tramo fina de exigencia. Además, habrá antes dos puertos de segunda.

Sin demasiado descanso, los corredores tendrán el sábado, en la penúltima etapa, un segundo final en alto, en un día duro, pero más corto (125 kms) y ya sin la doble subida a Hazallanas por los desprendimientos ocasionados por el temporal registrado el pasado febrero.

Así, tras salir de La Calahorra llegarán al Collado Alguacil, un puerto de categoría especial de ocho kilómetros y promedio cercano al diez por ciento, que los aspirantes al cajón y a la victoria ascenderán tras haber acumulado ya una doble ascensión a El Purche y otra a El Duque, ambos de primera categoría. Al día siguiente, paseo triunfal de 112 kilómetros por Granada.