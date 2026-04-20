Decathlon presenta su gama de ebikes 'E-ACTV' para todos los niveles. - DECATHLON

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa de distribución de material deportivo Decathlon presenta 'E-ACTV', su gama de bicicletas eléctricas para todos los niveles y bolsillos para su uso urbano o trayectos más largos en entornos naturales.

La gama incluye la los modelos E-ACTV 100, 500 y 900 concebidas para los desplamientos cortos en ciudad y rutas más largas que oscilan entre los 999 y los 2.699 euros, con asistencia eléctrica e inteligente para los deportistas activos.