Dori Ruano y Ruiz Cabestany serán homenajeados en la VIII Clásica Otero en Madrid y Villanueva del Pardillo

La exciclista Dori Ruano, junto al también excorredor Peio Ruiz Cabestany, será homenajeada en la VIII Clásica Otero, que tendrá lugar el 19 y 20 de septiembre en Madrid y Villanueva del Pardillo.- DORI RUANO

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los exciclistas Dori Ruano y Peio Ruiz Cabestany serán homenajeados en la octava edición de la marcha ciclodeportiva Clásica Otero, que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de septiembre en Madrid y Villanueva del Pardillo sobre 25 y cerca de 100 kilómetros, según anunciaron los organizadores.

Al margen de Dori Ruano, campeona del mundo en pista en Burdeos en 1998 y plata en Perth (Australia) en 1997 y bronce en el Mundial de contrarreloj de Lisboa en 2021, y Peio Ruiz Cabestany, que logró 23 victorias, una de ellas en el Tour y tres en La Vuelta, como profesional entre 1984 y 1994 en equipos como Orbea, Kas, ONCE y Euskadi, entre otros, también se reconocerá al abogado Antonio Lucio.

Presidente de Conama y profesor de movilidad sostenible y estrategias urbanas en la Escuela de Organización Industrial (EOI), Antonio Lucio fue el responsable de Medio Ambiente de la candidatura olímpica de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012 y actualmente es miembro de la comisión de Sostenibilidad del Comité Olímpico Español (COE) y secretario general de la Asamblea de Madrid.

La primera jornada de la Clásica Otero se celebrará el sábado 19 de septiembre y constará de un recorrido de 25 kilómetros por el centro de Madrid que reivindicará el uso de la bici dentro de los actos por la Semana Europea de la Movilidad.

Con salida en el kilómetro cero de la Puerta del Sol, la marcha ciclodeportiva de unos 25 kilómetros transcurrirá por las calles más emblemáticas de la capital de España y atravesará el 'Circuito Enrique Otero' en la Casa de Campo.

Por su parte, la segunda jornada se disputará el domingo 20 de septiembre, con salida y llegada en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo, completando un trazado circular de aproximadamente 100 kilómetros que incluirá la subida al alto de la Cruz Verde.

La ruta, apta para bicicletas de 'gravel' o de carretera, tanto modernas como clásicas, discurrirá por carreteras sinuosas entre dehesas de encinares y visitará los municipios más emblemáticos, entre ellos el clásico avituallamiento en Navalagamella, de esta vertiente de la sierra madrileña.

Asimismo, transitará por vías tranquilas con vistas a la Sierra de Guadarrama, la Jarosa, el embalse de Valmayor, los campos habitados por toros bravíos y los búnkers de la Guerra Civil antes de la celebración de un fin de fiesta que incluye un concierto, una paella popular y un mercadillo clásico, entre otras actividades.

En ediciones anteriores, la Clásica Otero ha homenajeado al ciclismo femenino y a los exciclistas Ángel Arroyo, José Manuel Moreno, campeón olímpico en Barcelona'92, Marino Lejarreta, Julio Jiménez 'El Relojero de Ávila', José Luis Navarro, Anselmo Fuerte, Eduardo Chozas y, entre otros, el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin.