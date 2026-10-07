El ecuatoriano Mateo Ramírez ficha por tres temporadas con Movistar Team

Archivo - El ciclista ecuatoriano Mateo Ramírez, en el UAE Team Emirates Gen-Z, durante el Giro Next Gen 2026. - Massimo Paolone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista ecuatoriano Mateo Ramírez, de 20 años, ha alcanzado un acuerdo para incorporarse al Movistar Team a partir de 2027, firmando un contrato por tres temporadas, hasta 2029, según informó la escuadra este miércoles.

A sus 20 años, el joven talento ecuatoriano se incorpora al equipo procedente del UAE Team Emirates Gen Z, después de firmar dos temporadas "muy destacadas" en el calendario Sub-23. Movistar Team ficha "un escalador de gran proyección" que fue campeón de Ecuador en ruta en 2023 y 2024 y contrarreloj en 2023.

En 2025, Ramírez terminó segundo en el Giro della Valle d'Aosta y fue sexto en la clasificación general del Tour de l'Avenir. Este año, el ecuatoriano, tras un inicio de temporada condicionado por una fractura de muñeca, regresó a la competición en junio y finalizó segundo en la general del Giro d'Italia Next Gen.

Posteriormente, volvió a subir al segundo cajón del podio en el Giro della Valle d'Aosta, donde también consiguió una victoria de etapa. Su temporada se completó subiendo al podio final con un tercer puesto en el Tour de l'Avenir.

Ramírez reconoció sentirse "muy contento e ilusionado" por comenzar su carrera en el World Tour con el Movistar Team. "Es un equipo que tiene una historia enorme en el ciclismo y creo que encaja muy bien conmigo, donde siento que podré seguir creciendo, desarrollándome como corredor y adquiriendo experiencia", dijo.

"Estoy muy motivado para el próximo año y quiero dar mi mejor versión, seguir evolucionando cada día y aprovechar al máximo esta oportunidad para así conseguir los objetivos deseados", agregó el ciclista ecuatoriano.

Mientras que Sebastián Unzué, Head of Sports del equipo, ve en Mateo Ramírez a "un corredor con mucho talento y un gran margen de progresión". "Nuestro objetivo es acompañarle en cada paso de su desarrollo para que alcance el máximo nivel en los próximos años. Estamos muy ilusionados con su llegada y con muchas ganas de empezar a trabajar juntos", zanjó.