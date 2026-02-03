Eñaut Urkaregi bate el récord de España de persecución individual en el Europeo de Konya - RFEF

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Eñaut Urkaregi ha pulverizado este martes el récord de España de persecución individual durante la tercera jornada del Campeonato de Europa de ciclismo en pista, que se está celebrando en la localidad turca de Konya.

El vasco, de 19 años y en su primera competición en la categoría élite, concluyó octavo en la clasificación final de la prueba con un registro de 4'06"718, que le permitió superar en casi ocho segundos la anterior plusmarca nacional, establecida por Erik Martorell en el Campeonato de Europa de Grenchen de 2021 (4'14"512).

En la misma prueba, Joan Martí Bennassar estableció la segunda mejor marca española de todos los tiempos (4'10"862) y logró terminar en la decimoquinta posición final.

Por su parte, en 200 metros contrarreloj individual, Esteban Sánchez también firmó un nuevo récord de España con 9"736, unas milésimas mejor que la anterior mejor marca homologada, registrada por Alejandro Martínez en la Copa de las Naciones de Milton 2023 (9"780). Martínez también superó su registro de Milton con 9"765. Sánchez fue vigésimo tercero y Martínez, vigésimo cuarto, tras caer ambos en dieciseisavos de final ante el griego Konstantinos Livanos y el francés Rayan Helal, respectivamente.

En el scratch, Álvaro Navas sustituyó a Héctor Álvarez, que no se encuentra en condiciones de competir debido a una indisposición médica. Navas ganó su manga clasificatoria para asegurarse su presencia en la final, en la que terminó décimo.

Eva Anguela, por su parte, fue duodécima en el omnium. Comenzó con una segunda plaza en el scratch, y en la tempo race, logró la 18ª posición; posteriormente, fue decimocuarta, y en la definitiva puntuación sumó dos puntos para concluir con 60 en la general.