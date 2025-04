Se entrega el hombre que lanzó una botella a Van der Poel en la París-Roubaix

LEIPZIG (ALEMANIA), 14 (dpa/EP)

El hombre que lanzó una botella al ciclista neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) durante la clásica París-Roubaix de este domingo se ha entregado a la policía, según informó este lunes el diario 'Het Nieuwsblad'.

El periódico cita en su información a un portavoz de la fiscalía belga de Flandes Occidental y según la información, el hombre ha asegurado que lamentaba mucho el incidente. Se desconocen los detalles sobre el curso ulterior de las acciones.

El percance ocurrió a unos 33 kilómetros de la línea de meta y fue grabado por varios espectadores, que más tarde compartieron vídeos en las redes sociales, aunque también se vio claramente durante la retransmisión televisiva.

"No podemos permitir que esto ocurra. La botella estaba llena, me dolió mucho. Si me hubiera dado en la nariz, me la habría roto", declaró Van der Poel, vencedor de la prueba pese a este incidente. "Espero que encuentren al autor. Creo que debería ser juzgado, ya que se trata de un intento de homicidio, me dio justo en la cara", avisó.

Esta no es la primera vez que el ciclista neerlandés es víctima de un ataque similar por parte de un aficionado. El año pasado, una mujer lanzó una gorra contra su bicicleta y tras entregarse a la policía, la Federación Francesa de Ciclismo le ofreció que confesar, ayudar a una asociación a mantener los tramos adoquinados y a convertirse en el rostro de una campaña a favor de más seguridad en las carreras. También el año pasado, el prestigioso y popular ciclista neerlandés fue bañado en cerveza durante una carrera de ciclocross y en el Tour de Flandes, mientras que la clásica E3, un hombre le escupió.