El Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo se concentra el jueves y el viernes en Madrid

Archivo - Imagen de una concentración del Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo - MARIANO HERRANZ - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo realizará una concentración en Madrid este jueves y viernes, con la participación de un total de 14 ciclistas que forman parte de este programa de desarrollo impulsado por Cofidis, el Comité Paralímpico Español y la Real Federación Española de Ciclismo con el objetivo de acompañar el crecimiento de los jóvenes talentos del ciclismo paralímpico nacional.

Esta actividad, dirigida por la seleccionadora nacional Begoña Luis Pérez, "volverá a servir como punto de encuentro para continuar realizando el seguimiento de los ciclistas integrados en el programa, valorar su evolución y seguir dotándoles de herramientas que contribuyan a su progresión deportiva", apuntó el CPE en un comunicado.

Durante la concentración, el jueves se realizará una sesión de fotos con todos los integrantes del equipo, que posteriormente saldrán a rodar por la Casa de Campo. Ya el viernes se llevarán a cabo diferentes pruebas y valoraciones, que permitirán al cuerpo técnico obtener nuevos datos sobre el estado y desarrollo de los deportistas.

Figuras conocidas como Manuela Vos, la exnadadora Isabel Yingua Hernández o David Mouriz estarán en esta concentración junto a Lucía Peña, con Ángela Sánchez como piloto, Joan Sansó, Héctor Esturillo, Juan Alberto Jiménez, Juan Antonio Sánchez, Imanol Arriortua, Héctor Acebedo, Germán Rodríguez, Nacho Rodrigo y Eneko Arrieta.

"Esta iniciativa continúa consolidándose como una de las líneas de trabajo más relevantes dentro del impulso al ciclismo paralímpico de base y al desarrollo de futuros corredores de alto rendimiento", celebró el comité. "El Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas continúa así avanzando en su objetivo de detectar, acompañar y formar a deportistas con proyección dentro del ciclismo paralímpico español, ofreciéndoles un entorno de trabajo específico que les permita seguir creciendo tanto a nivel técnico como físico y competitivo", añadió.