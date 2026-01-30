Los equipos españoles Burgos-Burpellet-BH y Kern Pharma serán los equipos invitados a La Vuelta 2026

Listado de los equipos participantes en La Vuelta 2026. - UNIPUBLIC

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los equipos españoles Burgos-Burpellet-BH y Kern Pharma son los dos equipos que han sido invitados para disputar la 81 edición de La Vuelta ciclista a España 2026, que se celebrará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, según ha anunciado este viernes la empresa organizadora, Unipublic, en un comunicado.

De esta forma, según las normas de la Unión Ciclista Internacional (UCI), La Vuelta de 2026 la disputarán los 18 equipos del UCI WorldTour, entre los que se encuentra el español Movistar Team. Los suizos Tudor Pro Cycling Team, Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team y el francés Cofidis estarán presente en la ronda española como los tres mejores equipos UCI ProTeams en el ranking UCI de la temporada pasada.

Por su parte, Burgos-Burpellet-BH y Kern Pharma reciben la invitación de la organización de La Vuelta para participar en la edición que comienza en Mónaco. El equipo navarro regresa dos años después a la 'Gran Vuelta' española tras ausentarse en 2025 de forma incomprensible al haber logrado tres victorias el año anterior. Mientras que la escuadra burgalesa repite invitación.