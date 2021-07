Erviti: "Quedarse tan cerca pica, me quedé sin fuerzas"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El corredor español Imanol Erviti (Movistar Team) confesó que "quedarse tan cerca pica" y que llegó "sin fuerzas" al tramo final de la duodécima etapa del Tour de Francia, disputada entre Saint-Paul-Trois-Chateaux y Nimes sobre 159,4 kilómetros y en la que quedó segundo tras el alemán Nils Politt (BORA-Hansgrohe).

"Al poste (ríe). Triste y contento. Para un gregario, disputar una etapa en el Tour no te pasa todos los días. Una etapa bonita y quedarse tan cerca pica. Yo no pensaba ir a la fuga; simplemente se ha dado así. Buscábamos protegernos del viento, ha habido un movimiento de equipos con sprinters, los mismos que normalmente entrarían a controlar, y una vez en el grupo de 13 he pensado incluso en pararme para quedarme con Enric y ayudarle con el viento, porque era un día tenso", explicó.

Erviti indicó que cuando han empezado los ataques en el grupo de los cuatro fugados y se ha cortado el suizo Stefan Küng (Groupama-FDJ) ha dado "todo lo que tenía". "Pensaba que, si pasábamos ese escollo, podríamos disputar. Sin embargo, el ataque de Politt ha sido pura cuestión de piernas, ahí iba al límite y seguramente Sweeny también. Me quedé sin fuerzas. Simplemente ha ganado el más fuerte", setenció.

Acerca de los objetivos del equipo telefónico a partir de esta etapa, dijo que seguirá trabajando para los líderes. "Para esto vinimos y seguiremos dando el máximo para ayudar a Enric y hacer un buen Tour", manifestó el corredor pamplonés.