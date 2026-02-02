España mejora su récord nacional de persecución por equipos en el Europeo de Konya - RFEC

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuarteta española de persecución por equipos, integrada por Joan Martí Bennassar, Eñaut Urkaregi, Álvaro Navas y Beñat Garaiar, ha establecido un nuevo récord de España en la segunda jornada del Campeonato de Europa de ciclismo en pista, que se celebra en Konya (Turquía).

El equipo, que igual que el trío de velocidad por equipos estableció el domingo una plusmarca en la modalidad, volvió a mejorar su registro este lunes, mientras que Helena Casas ha batido su propio récord de España en el 200 metros contrarreloj individual para redondear la jornada.

El equipo de persecución se enfrentó a Francia en la primera ronda y logró rebajar en casi dos segundos el crono que marcaron el domingo (3:31.161), deteniendo el crono en 3:51.299, un resultado que aún así no le ha valido para superar al combinado galo.

Por su parte, Helena Casas firmó un crono de 10"845, unas milésimas mejor que la anterior plusmarca (10"863) para batir la marca que poseía ella misma. Además, se ha clasificado para los cruces de la velocidad individual; en dieciseisavos de final superó a la checa Anna Jabornikova, antes de caer en octavos ante una de las grandes favoritas, Sophie Capewell.

Además, Pepe Moreno participó en la prueba del kilómetro contrarreloj individual, en la que fue decimoquinto con un crono de 1:01.061. Mientras, Sebastián Mora compitió en puntuación en sustitución de un indispuesto Héctor Álvarez, e Izzy Escalera lo hizo en la eliminación. Mora, que no se encontraba al 100% debido a problemas de salud similares a los que impidieron la participación de Héctor Álvarez, finalizó decimoctavo sin puntos, y Escalera concluyó en duodécima plaza.