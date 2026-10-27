Espot regresa a la Volta a Catalunya 29 años después y Vallter se estrena en la prueba femenina

Llegada de la Volta a Catalunya 2026 a La Molina - FGC

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Volta Ciclista a Catalunya ha anunciado el retorno de la estación de montaña de Espot (Lleida) como final de etapa 29 años después de su última visita, dentro del recorrido de su 106ª edición, que también contará con la llegada en alto de La Molina (Girona) y el estreno inédito de Vallter (Girona) en la prueba femenina.

Las estaciones de esquí y montaña de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Espot y La Molina acogerán sendos finales en altura de la ronda catalana, destacando la vuelta a Espot tras sus dos únicas apariciones previas en 1979, con victoria del suizo Josef Fuchs, y en 1988, cuando se impuso el español Arsenio González.

La meta en Espot estará situada a 1.530 metros de altitud, a las puertas del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tras una ascensión de 9,8 kilómetros con un desnivel medio del 5,8% y rampas finales que alcanzarán el 10% en el tramo de mayor exigencia.

Por su lado, La Molina albergará su décima llegada en la historia de la carrera con un puerto rápido de 10,8 kilómetros, un desnivel medio del 4,5% y rampas iniciales de hasta el 14%, tras haber coronado en sus instalaciones a ciclistas como Juan Ayuso en 2025, Remco Evenepoel en 2023, Alejandro Valverde en 2017 y 2018, o Joaquim 'Purito' Rodríguez en 2014.

En la competición femenina, la cuarta edición se celebrará del 18 al 20 de junio de 2027 y vivirá la primera ascensión de su historia a Vallter, un puerto de categoría especial situado a 2.135 metros de altitud con más de once kilómetros de subida desde Setcases (Girona) al 7,6% de pendiente media.

El presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz, ha valorado la alianza institucional: "La colaboración con la Volta Ciclista a Catalunya permite vincular las estaciones de montaña de Espot, La Molina y Vallter con una de las principales competiciones ciclistas del calendario internacional. La presencia de la carrera en estos tres escenarios del Pirineo catalán ofrecerá a los participantes y a los aficionados la oportunidad de disfrutar de etapas de alta montaña en entornos de gran valor paisajístico".

Por su parte, el director general de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, ha manifestado el valor de contar con estas cumbres: "La Volta se ha caracterizado los últimos años por incorporar finales en altura que aportan un gran atractivo tanto para los equipos como para los corredores. Nuevamente contaremos con su apoyo y, a buen seguro, viviremos una gran jornada ciclista en Espot, donde no vamos desde el año 1988, así como en las ya conocidas La Molina y Vallter, que por primera vez se afrontará en la prueba femenina".