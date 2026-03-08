El estadounidense Luke Lamperti, primer líder de la París-Niza

El estadounidense Luke Lamperti celebra su victoria en la primera etapa de la París-Niza - Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista estadounidense Luke Lamperti (EF Education-EasyPost) se ha convertido en el primer líder de la 84ª edición de la París-Niza después de imponerse este domingo al esprint en la primera etapa, de 170,9 kilómetros entre Achètes y Carrières-sous-Poissy.

Después de que sus compatriotas Magnus Sheffield y Matteo Jorgenson se adjudicaran la última etapa y la general de la edición de 2025, Lamperti dio continuidad al dominio norteamericano de la 'Carrera hacia el sol' al dominar los metros finales frente al belga Vito Braet (Lotto Intermarché) y el venezolano Orluis Aular (Movistar), que completaron el podio del día.

Todo en una jornada en la que NSN y Picnic PostNL controlaron la escapada inicial, que se formó ya en el kilómetro 7 y que estuvo formada por seis corredores: Casper Pedersen (Soudal-Quick Step), Luke Durbdridge, Patrick Gamper (Jayco AlUla), Max Walker (EF Education-EasyPost), Mathis Le Berre (TotalEnergies) y Sébastien Grignard (Lotto Intermarché).

La ventaja de los fugados nunca llegó a superar el 1:45, ya que el pelotón aumentó el ritmo camino de los cuatro ascensos de tercera categoría que poblaron el recorrido. El danés Pedersen consiguió coronar en solitario la Côte de Gargenville, a 63,4 kilómetros para meta, y controló a Mathis Le Berre en la Côte de Vaux-sur-Seine para sumar otros tres puntos de bonificación.

Con la llegada del circuito final de 16,6 kilómetros, que los ciclistas tuvieron que completar dos veces y que contó con la subida a la Côte de Chanteloup-les-Vignes -1,1 kilómetro al 8,3%-, Pedersen se mantuvo al frente para asegurarse el maillot de lunares.

Todo se apretó en la última vuelta, con el pelotón acercándose a 45 segundos en el ascenso final a la Côte de Chanteloup-les-Vignes. La ventaja de los fugados se redujo a solo diez segundos a falta de 5 kilómetros, y la escapada quedó finalmente neutralizada a dos de meta. EF Education-EasyPost buscó su sitio en el pelotó para impulsar a Lamperti, que ató la victoria con un crono de 3:45:48.