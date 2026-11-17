Archivo - Eusebio Unzué, Team Manager del Movistar Team - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Manager General del Movistar Team, Eusebio Unzué, tiene claro la importancia que ha tenido la victoria en la pasada Vuelta a España, sobre todo para su ganador, un Enric Mas que "no ha dejado un solo minuto del día de estar en un nivel de profesionalidad increíble" y que ha dado una alegría a la estructura en un momento en el que existen "tres o cuatro fenómenos" que son los que se llevan casi todo.
"En lo personal, la victoria en La Vuelta es lo que ha supuesto para Enric, un chaval que lleva ya casi 10 años de profesional, pero un tipo que no ha dejado un solo minuto del día de estar en un nivel de profesionalidad increíble", expresó Unzué en su participación en la IV Edición del Business Sport Forum, organizado por Marca y Expansión.
El navarro recordó que el balear "ha estado acariciando victorias durante mucho tiempo" y que "ha pasado realmente por momentos mentalmente muy duros y ha sido capaz de recuperarse de ellos". "Ha sido capaz de no perder nunca la esperanza y en este 2026 por fin conseguir la recompensa de su vida en lo alto, que creo que a él le ha dado mucha tranquilidad", añadió.
Unzué considera que se va a "seguir viendo un Enric Mas al nivel" ofrecido en la 'grande' española "estos dos o tres años próximos" y no escondió que este triunfo en La Vuelta les dio "mucha tranquilidad" sobre todo a sus patrocinadores, "en particular a Movistar".
Y es que no olvida la dificultad que existe en "estos últimos años de ganar a esa especie de tres o cuatro fenómenos que tiene hoy el ciclismo" como son el esloveno Tadej Pogacar, el danés Jonas Vingegaard o el belga Remco Evenepoel, entre otros. "Tiene su parte muy interesante, pero también esa parada de resultados para el resto de equipos que no puede disfrutar de ellos", puntualizó.
"Es más difícil a lo mejor para nosotros que se nos pueda ver como en otros momentos, pero no es por no querer, ni que hayamos perdido un poco nuestra ilusión de forma de trabajo, simplemente que te tienes que adaptar un poco a nivel de la calidad que tienes de tus corredores", prosiguió el Team Manager del Movistar Team
Este insistió en que "personalmente fue superemocionante" el conquistar La Vuelta, la primera 'grande' para la estructura desde el Giro de Italia de 2019 con el ecuatoriano Richard Carapaz. "Habíamos estado muy cerca, podios llevábamos muchos, pero realmente también cada vez es más difícil ganar. También culpa un poco de la propia tecnología y la llegada de más medios para todos que ha hecho que el nivel medio del pelotón haya crecido una barbaridad", remarcó.
"Afortunadamente, La Vuelta nos sirvió para refrescar mucho de nuestros tiempos pasados y realmente fui muy feliz por ver lo feliz que era Enric, sobre todo lo que disfrutó el equipo, lo que ha servido para transformar un poco a toda esa clase media en nuestro equipo y también por la afición española que nunca nos abandonó, pero que hemos visto que necesitaban de esta victoria para disfrutar un poco con este triunfo", agregó.
GRANDES COMPAÑEROS DE VIAJE
Para Unzué, el ciclismo vive "una transformación" que cree que se inició con la llegada de Sky, que "son realmente los verdaderos culpables y los que pusieron en la dirección en la que ahora está prácticamente la totalidad del ciclismo", provocando que "esos equilibrios se fueran perdiendo". "Nos ha tocado vivir un poco todo ese proceso y a lo mejor no hemos seguido en la línea de resultados a la que habitualmente estábamos acostumbrados", admitió.
"Siempre hemos tratado además de tener los españoles más atractivos y luego estos últimos años hemos tenido la suerte todos de estar rodeados de gente clave, buenísima", afirmó el navarro, que rememoró sus inicios junto a "dos tipos superapasionados como los hermanos Legarra" y a José Miguel Echávarri, "un poco la persona que direccionó" el ciclismo y le "dio una dimensión en los 80" con el Reynolds.
El navarro celebró haber tenido a su lado a "tipos excelentes" que les han "ayudado a seguir evolucionando". "Yo he ido un poco empalmando. Para mí siempre ha sido el sponsor el objetivo número uno y su satisfacción. Por supuesto, hemos tenido grandísimos corredores, pero nuestros sponsors han sido la leche, hemos tenido la suerte encima de convivir con pilares de nuestro país", manifestó.
"He tenido un poco la suerte de encontrar siempre un poco a todas esas grandes empresas de las que he podido formar parte de ellas y sobre todo, históricamente, tener acceso a muchos de los grandes corredores españoles que nos han permitido tener un gran palmarés y, sobre todo, asegurar la continuidad durante casi 50 años. Pero para tener acceso a esos grandes corredores, hace falta un presupuesto alto y para eso tienes que seducir a esas marcas", ahondó.
"NADA DE NADA" SOBRE EL FICHAJE DE ROGLIC
De cara al futuro, dejó claro que no hay "nada de nada" sobre el posible fichaje del esloveno Primoz Roglic, mientras que no duda de que aparecerá otra gran figura nacional. "Confío en que seguro que va a aparecer el Valverde, el Contador, el Pereiro o el Indurain próximo porque tenemos ahí unos chavales ya amenazándonos y vamos a hacer cosas importantes. En el horizonte de 3-4 años yo creo que vamos a tener algún otro corredor en español para estar peleando por los mejores", zanjó.
Por otro lado, sobre la estructura femenina, resaltó que cuando lo lanzaron fue con la creencia de que iba "a servir también para ayudar a relanzar el deporte femenino y consolidarlo", aunque el proyecto se inició cuando, "con todo el respeto, una parte muy importante del pelotón era casi más un grupo de cicloturistas".
"Realmente tampoco tenían motivos para soñar en más cosas y ahora se han convertido en unas grandísimas profesionales, mucho más competitivas, y han hecho del ciclismo femenino algo mucho más atractivo y el resultado es lo que estamos viendo, con una Vuelta a España fantástica, con la confirmación de Paula Blasi, y un Tour increíble durante ocho días. Con todo ello, un poco el orgullo como marca Movistar de sentirnos un poco culpables y orgullosos de haber contribuido al crecimiento de un deporte como es el ciclismo para la mujer y la evolución profesional de todas ellas o de muchas", explicó.