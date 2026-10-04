Evenepoel completa su colección de oros en el Europeo en casa de Pogacar

Remco Evenepoel con su medalla de oro en el Europeo de Eslovenia - DAVID PINTENS / Belga Press / Europa Press

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Remco Evenepoel se ha proclamado campeón continental de fondo en carretera al imponerse este domingo en la prueba del Campeonato de Europa de ciclismo en ruta, que se está disputando en Eslovenia, y añade un nuevo maillot a una colección que le permite convertirse en el primer corredor en conseguir los seis oros posibles entre Juegos Olímpicos, Mundial y Europeo, en ruta y contrarreloj.

En la tierra de Tadej Pogacar, ausente por las lesiones provocadas tras irse al suelo durante La Vuelta, Evenepoel, de 26 años, reinó de nuevo este domingo en una prueba de 196,3 kilómetros entre las localidades de Liubliana y Sencur, en la que se repuso de una caída, pero que requirió de la 'foto finish'.

Finalmente, la tecnología demostró que el belga había entrado por delante del italiano Giulio Ciccone, ambos con un tiempo de 4:16:37 tras escaparse a 37 kilómetros de la meta. El bronce fue para el también transalpino Christian Scaroni, a 59 segundos, mientras que Iván Romeo fue el primero de los españoles, a 1:16 del ganador.

Con este triunfo, Evenepoel añade otro éxito a su colección, apenas unas semanas después de proclamarse en Montreal campeón del mundo de contrarreloj. Con este resultado, ya cuenta con oros en todas las grandes citas: tanto en crono (2023, 2024, 2025 y 2026) como en ruta (2022) mundialistas como en contrarreloj (2019 y 2025) y fondo (2026) europeas, así como en las dos disciplinas en los Juegos Olímpicos (2024).