Evenepoel gana a Pogacar en Plateau de Solaison y Vingegaard abandona el Tour

Remco Evenepoel gana a Tadej Pogacar la etapa 15 del Tour - Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) se impuso este domingo en la etapa 15 del Tour de Francia, celebrada entre Champagnole y Plateau de Solaison sobre 183 kilómetros, con un esprint final sobre el líder, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), mientras que el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) abandonó por una caída.

Evenepoel se dio una alegría batiendo al ciclista del momento y de este Tour, un Pogacar que trabajó durante la última subida para truncar la fuga y ayudar a su compañero Isaac del Toro en busca de la victoria. El mexicano, que también sufrió una caída, no tuvo confianza o fuerza para un desenlace de garra para el belga.

El ciclista del Red Bull-BORA-hansgrohe, que sumó su tercera etapa en la ronda gala pero primera que no fuese una contrarreloj tras las ganadas en 2024 y 2025, es ahora el segundo en la general, tras la retirada del danés, a cinco minutos de un Pogacar que dejó algo de emoción pero su dominio en la general sigue siendo férreo.

Pese a no ganar su quinta etapa en esta edición del Tour, el esloveno demostró de nuevo ser el más fuerte para tirar la escapada que neutralizó la fuga a cinco kilómetros de meta. A menos de un kilómetro, Del Toro intentó su ataque, pero no pudo soltarse de Evenepoel, y fue Pogacar quien le obligó al esprint hasta la meta.

La jornada estuvo marcada por el abandono de Vingegaard, rival de Pogacar los últimos seis años que se han repartido la 'grande boucle', con una fractura en la clavícula por una caída a 20 kilómetros de meta, y por esa larga fuga de una veintena de corredores que pensaba se jugaría el premio en la cima de Plateau de Solaison, lanzada por el EF Education-Easy Post y Richard Carapaz. La dura pendiente de la Col de la Croisette hizo ya criba.

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) y Florian Lipowitz (Florian Lipowitz) no pudieron seguir el ritmo de los gallos de este Tour, la rueda de Pogacar que se lanzó a nueve kilómetros de meta para terminar con la fuga y tener un merecido descanso este lunes. Evenepoel ganó el esprint para celebrar su segundo puesto en la general, mientras que Del Toro subió al podio provisional. El mejor español fue Juan Ayuso (Lidl-Trek), quien perdió dos minutos para ver alejarse ese tercer puesto que marca ahora el mexicano.