Evenepoel sigue intratable contra el crono y recorta a Pogacar; Lipowitz dice adiós al Tour

El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha ganado este martes la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026, una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains - A.S.O.

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha ganado este martes la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026, una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, con un tiempo de 32:19 y 28 segundos de ventaja sobre el líder de la carrera, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), segundo, y 1:04 respecto al danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), tercero.

El vigente campeón olímpico y mundial de la especialidad enlazó así su segundo triunfo consecutivo, tras imponerse también el domingo en Plateau de Solaison, firmando una exhibición de principio a fin en un recorrido exigente, con una larga subida inicial hasta la Côte de Larringes (9,6 km al 4,2%), un tramo de falso llano y un largo descenso final hasta Thonon-les-Bains.

Evenepoel marcó el mejor registro en los tres puntos intermedios y en meta, siempre por delante de un Pogacar que volvió a ser el único capaz de acercarse a sus registros pero que, por segunda etapa consecutiva, cede tiempo ante un belga que está todavía lejos en la general pero que es la gran amenaza para el maillot amarillo que defenderá el esloveno hasta el domingo, en París.

La subida a Larringes ya empezó a seleccionar a los mejores especialistas. Evenepoel coronó el segundo punto cronometrado con 15:42, aventajando en 14 segundos a Pogacar y en casi un minuto a Skjelmose y al alemán Florian Lipowitz, mientras que Paul Seixas e Isaac del Toro cedían algo más de un minuto. A partir de ahí, el belga amplió todavía más las diferencias en el terreno favorable hasta completar una contrarreloj casi perfecta.

Durante buena parte de la jornada se sucedieron los cambios en la 'hot seat'. El italiano Mattia Cattaneo ocupó provisionalmente el liderato tras mejorar todos los tiempos precedentes, antes de ser relevado por Bruno Armirail y posteriormente por Joshua Tarling, aunque la llegada de los grandes favoritos acabó dejando sin opciones a todos ellos. Evenepoel pulverizó el mejor registro en el último tercio del recorrido y ya nadie pudo acercarse a su tiempo.

El gran infortunado del día fue Florian Lipowitz. El alemán, quinto de la clasificación general al inicio de la jornada, sufrió una dura caída poco después del tercer punto intermedio, donde marchaba segundo provisional a apenas 3 segundos del mejor tiempo. Perdió la rueda delantera, impactó contra un bordillo y acabó contra una valla protegida, permaneciendo varios minutos tendido sobre el asfalto antes de abandonar definitivamente la carrera, una retirada que reordenó por completo la pelea por las plazas de honor.

En la clasificación de la etapa, tras Evenepoel, Pogacar y Skjelmose acabaron Paul Seixas (+1:16), Isaac del Toro (+1:21), Thymen Arensman (+1:41), Cattaneo (+1:46), Armirail (+1:55), el español Pablo Castrillo (Movistar Team), brillante noveno a 1:59, y Tarling (+2:02). También destacaron Tom Pidcock, duodécimo, y Juan Ayuso, decimosexto a 2:29, suficiente para minimizar daños entre los hombres de la general.

Pese a ceder 28 segundos, Pogacar conserva una sólida ventaja al frente del Tour con 4:32 sobre Evenepoel, que recorta diferencias tras su exhibición. Isaac del Toro continúa tercero, aunque ya a 6:51, con Paul Seixas cuarto a 7:11. La retirada de Lipowitz permite a Ayuso ascender hasta la quinta plaza, a 9:22, seguido por Skjelmose (10:14), Lenny Martinez (12:50) y Tom Pidcock (12:58), mientras la lucha por completar el podio queda ahora completamente abierta entre Del Toro, Seixas, Ayuso y Skjelmose.

Entre los españoles, además del ascenso de Ayuso en la clasificación general, sobresalió la actuación de Castrillo, noveno en la etapa y vigesimoquinto de la general, mientras que el resto de representantes nacionales optaron por una crono conservadora pensando en la alta montaña que decidirá la carrera.

La decimoséptima etapa, entre Chambéry y Voiron (174,7 kilómetros), ofrecerá este miércoles una aparente tregua. El recorrido incluye varias cotas de tercera y cuarta categoría que podrían desgastar a los velocistas, aunque, salvo una fuga bien organizada o un endurecimiento inesperado del ritmo, apunta a una resolución al esprint antes de la gran montaña.