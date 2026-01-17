Felipe Orts: "Para todos es mejor que esté Van der Poel en carrera, aunque el resultado sea un puesto atrás"

El ciclista español Felipe Orts sonríe tras el reconocimiento del circuito de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI–Benidorm Costa Blanca 2026. - JUAN ANTONIO HIGUERAS / BENIDORMCX

BENIDORM (ALICANTE), 17 (Del enviado especial de Europa Press, Carlos Herráez)

El ciclista español Felipe Orts, vigente campeón nacional por octava vez consecutiva, admitió este sábado que la presencia del neerlandés Mathieu Van de Poel en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026, que se disputa este domingo, "es mejor para todos", aunque confesó que ello significará "posiblemente" estar "un puesto atrás".

"Creo que para todos es mejor que esté (Mathieu) Van der Poel en la carrera, todos estamos contentos con ello, excepto que el resultado final posiblemente sea un puesto atrás de lo que iba a ser. La carrera también es un poco diferente porque supongo que querrá imponer ritmo y hacer su carrera, entonces se va a abrir todo un poco más", afirmó el corredor de La Vila Joiosa en declaraciones a los medios de comunicación.

El campeón español agregó que la noticia, que se confirmó en la mañana de este sábado, supone mayor "exigencia" porque el neerlandés buscará "intentar irse de primera y sin especular nada". "Él quiere arrasar hasta en el Mundial y es lo que haría yo en su lugar. Al final la carrera se va a hacer muy rápida estando él y se va a seleccionar aún más, pero creo que todos los fans de la carrera y yo mismo estamos felices de que venga", señaló.

A título personal, Felipe Orts sueña "con el podio", aunque es consciente de que "es una carrera complicada porque no deja de ser una Copa del Mundo". "Llego en un buen momento de forma o sea que todo lo que sea seleccionar la carrera debe irme un poco mejor", indicó.

"Es un circuito que se ha quedado súper exigente, muchas zonas complicadas. Supongo que para mañana cambiará otra vez (por la climatología), se ha destrozado más de lo que esperaba. Así que no nos quitamos la idea de que es un circuito rápido en seco; y con estas lluvias ya veremos mañana en el reconocimiento, pero bastante diferente y más duro", valoró del nuevo circuito que tiene la novedad del arenero principal de más de 80 metros de longitud.

SOFÍA RODRÍGUEZ: "EL TOP 20 SE ME ESTÁ RESISTIENDO Y CONSEGUIRLO EN CASA SERÍA UN BUEN FINAL"

Por su parte, la ciclista española Sofía Rodríguez, vigente campeona nacional por segunda vez consecutiva, confesó este sábado que hacer 'Top 20' se le "está resistiendo" en la Copa del Mundo, pero que conseguirlo en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026, "sería un buen final" porque siente que está "en casa".

"El 'Top 20' se me está resistiendo, pero sin duda es un objetivo ambicioso porque es el que he tenido toda la Copa del Mundo. Estar dentro de él en casa, ante familia y patrocinadores, sería un buen final de la Copa del Mundo de Benidorm", aseguró la corredora en declaraciones a los medios de comunicación.

En esa línea, la corredora de Ontinyent se mostró "contenta" con esta parte de la temporada donde se ha proclamado campeona de España por segundo año consecutivo. "En el ciclocross estoy saliendo bien, que es lo importante, pero me falta quizás aguantar la segunda o tercera vuelta, pero que hay que pasar ese momento duro que tengo e intentar estar ahí por la pelea", manifestó.

Por último, el ciclista júnior español Benjamín Noval reconoció que "uno de los objetivos del año" es ganar la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026 "junto con el Campeonato de España y el Mundial" sin pensar "en el futuro".

"Creo que es uno de los objetivos del año (la Copa del Mundo de Benidorm) junto con el Campeonato de España y el Mundial. Toda la afición, todo el mundo te conoce, te anima y eso te da siempre un plus más. Después del campeonato de España, en la gira navideña, tenemos una buena forma y si tenemos un buen día, podemos disputar", declaró el joven corredor español.

"No pienso en el futuro, yo salgo a disfrutar, intentar dar lo mejor y conseguir la victoria, que creo que es lo que explica el trabajo que hay detrás y lo que hacer durante todas las semanas para el fin de semana poder disfrutar en carrera yendo primero o intentando disputar la carrera", incidió el asturiano.