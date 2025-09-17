Francesca Barale, nuevo fichaje del Movistar Team hasta la temporada 2028

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team anunció este miércoles la incorporación por las próximas tres temporadas (2026, 2027 y 2028) de la ciclista italiana de 22 años Francesca Barale, considerada "una de las jóvenes promesas del pelotón internacional tras cuatro temporadas como profesional" y que llega al equipo "con la ambición de seguir creciendo y dar un paso adelante en su carrera deportiva".

"Estoy muy ilusionada de unirme al Movistar Team, ya que estoy deseando comenzar un nuevo capítulo. Tras mis primeros cuatro años como profesional en los que mejoré y aprendí mucho, creo que ahora es el momento en el que quiero dar el siguiente paso en mi carrera y pienso que este es el lugar adecuado para hacerlo. Desde la primera conversación tuve una buena sensación respecto a los objetivos y proyectos del equipo, y compartimos un poco esa misma vibra mediterránea que también me gusta", aseguró Barale en declaraciones facilitadas por su nuevo equipo.

La italiana se mostró "muy contenta" de unirse "a un equipo fuerte con líderes como Marlen (Reusser) y Liane (Lippert) para ayudarles a alcanzar grandes metas". "Al mismo tiempo, todavía estoy intentando descubrir en qué tipo de ciclista voy a desarrollarme, así que espero que el equipo me ayude a hacerlo en los próximos tres años. Tengo muchísimas ganas de empezar a trabajar con todos, pero primero tendré que dar unas clases de español", sentenció.

"Con este fichaje, Movistar Team refuerza su apuesta de futuro al incorporar a una corredora joven, versátil y con un gran margen de progresión, que aportará frescura y ambición a la plantilla femenina en los próximos años", apuntó el equipo navarro.