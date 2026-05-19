Ganna hace historia en Massa, Vingegaard sufre y el líder Eulálio resiste

El italiano Filippo Ganna (INEOS Netcompany) en la contrarreloj llana de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa en la etapa 10 del Giro de Italia 2026 - LAPRESSE/GIRO

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El italiano Filippo Ganna (INEOS Netcompany) volvió a dejar una exhibición mayúscula contra el crono este martes al imponerse con autoridad en la décima etapa del Giro de Italia 2026, una contrarreloj llana de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa en la que voló a más de 54 kilómetros por hora para firmar una de las victorias más contundentes de su carrera en la 'Corsa rosa'.

Ganna paró el crono en 45:53 y aventajó en 1:54 a su compañero Thymen Arensman (INEOS Netcompany), que fue el único capaz de acercarse parcialmente a su ritmo en una jornada marcada por la superioridad abrumadora del italiano. Rémi Cavagna (Groupama FDJ United) completó el podio del día a 1:59 tras una crono muy sólida pero insuficiente para discutir el dominio del vencedor.

El italiano firmó su octava victoria de etapa en el Giro de Italia y además, el dos veces campeón mundial de la especialidad, hizo historia al firmar la contrarreloj más rápido en una etapa de más de 40 kilómetros, con una media de 54,922 kilómetros por hora. Sin duda, Ganna se exhibió en Massa y no dio lugar a la sorpresa.

La gran referencia de la general, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), no tuvo su mejor día. Cedió tres minutos exactos respecto al vencedor, fue decimotercero y perdió parte del terreno que había intentado consolidar en la lucha por la 'maglia rosa' respecto a algunos rivales, en una disciplina en la que esperaba minimizar daños o incluso recortar diferencias.

El líder de la carrera, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), logró sostener el tipo en una jornada exigente. El portugués salvó el liderato pese a la presión y mantiene el maillot con 27 segundos sobre Vingegaard, mientras Arensman se confirma como gran beneficiado del día al situarse ya tercero en la general a 1:57 y a 1:30 de Vingegaard, que sigue teniendo margen en esa lucha por el rosa.

Por detrás, Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) reforzó su posición en el 'Top 5' con otra actuación consistente, mientras que Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) y Jai Hindley (Red Bull Bora hansgrohe) cedieron más tiempo del previsto y se alejan de la pelea directa por el podio en una etapa que ha empezado a marcar diferencias claras entre los favoritos.

Entre los españoles, David de la Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team) volvió a mostrarse sólido con un 12º puesto en la etapa que le permite escalar hasta la 15ª posición de la general, mientras Markel Beloki (EF Education EasyPost) firmó otra actuación notable para situarse ya décimo en la clasificación, confirmando su progresión en este Giro.