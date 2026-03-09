Ganna vuela en una crono récord y se viste de líder en la Tirreno-Adriático

Archivo - El ciclista italiano Filippo Ganna en la Tirreno-Adriático - Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) se adjudicó este lunes la primera etapa de la Tirreno-Adriático, la tradicional 'Carrera de los Dos Mares', en una contrarreloj individual de 11,5 kilómetros con salida y llegada en Lido di Camaiore, tras firmar una exhibición contra el crono que le permitió colocarse como primer líder de la clasificación general.

El doble campeón del mundo de la especialidad completó el recorrido en 12 minutos y 8 segundos, con una media de 56,8 kilómetros por hora, el mejor registro jamás logrado en una crono de la prueba italiana, superando su propio récord de 2020 en San Benedetto del Tronto (56,6 km/h).

Con este triunfo, el corredor piamontés conquista por cuarta vez en su carrera la crono inaugural de la Tirreno-Adriático y se enfunda la 'Maglia Azzurra' de líder por duodécima vez, acercándose al récord histórico de 15 veces del belga Roger De Vlaeminck.

La jornada fue también redonda para el INEOS Grenadiers, que firmó un doblete con el segundo puesto del neerlandés Thymen Arensman, a 22 segundos de su compañero. Tras ambos se coló el alemán Max Walscheid (Lidl-Trek), tercero a 26 segundos, mientras que el estadounidense Magnus Sheffield, también del equipo británico, fue cuarto al mismo tiempo que el germano.

El italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) completó el 'Top 5' a 29 segundos, en una etapa marcada por las altas velocidades en el llano recorrido junto al paseo marítimo de Lido di Camaiore. Entre los favoritos a la general, el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) fue séptimo a 30 segundos, mientras que otros aspirantes como el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) cedieron algo más de tiempo, con 43 segundos perdidos.

Tras esta primera toma de contacto contra el reloj, Ganna parte como líder de la clasificación general de una Tirreno-Adriático que continuará este martes con la primera etapa en línea y en la que el potente rodador italiano vuelve a confirmar su idilio con una prueba que tradicionalmente domina en sus jornadas iniciales. En la crono, el mejor español fue Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), undécimo a 37 segundos del 'record man' Ganna.