Geraint Thomas: "No doy nada por hecho"

Publicado 27/07/2018 21:13:31 CET

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Geraint Thomas (Sky), actual líder del Tour de Francia, declaró, al término de la decimonovena y antepenúltima etapa de la ronda gala que, a pesar de seguir en lo más alto, no da "nada por hecho" y que no puede dormirse, apelando a hacer "la mejor crono que pueda" este sábado.

"Para mañana, no doy nada por hecho. La ventaja me permite tomar menos riesgos, pero no puedo dormirme. Primoc Roglic (LottoNL - Jumbo) y Tom Dumoulin (Team Sunweb) son dos buenos rivales. Simplemente tengo que hacer la mejor crono que pueda. Es un recorrido duro", dijo, sin celebrar aún su victoria.

"Lo hice tres veces después del Dauphiné y vi que había rampas por todos lados, así que estaremos obligados a guardar un punto de energía hasta el final", afirmó tras la etapa, en la que finalizó en segunda posición a 19 segundos de Roglic.

A pesar de la dureza del recorrido de este viernes, Thomas se dio por satisfecho. "Los chicos realizaron una gran etapa hoy. Los rivales nos pusieron en una posición muy complicada y aun así seguimos corriendo muy bien, juntos y tranquilos", concluyó.