Godon le gana el pulso a Evenepoel en Sant Feliu de Guíxols y es el primer líder de la Volta

El ciclista Dorian Godon (INEOS Grenadiers) ha ganado este lunes la primera etapa de la Volta a Catalunya, disputada con salida y llegada en Sant Feliu de Guíxols sobre 172,7 kilómetros - VOLTA A CATALUNYA

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Dorian Godon (INEOS Grenadiers) ha ganado este lunes la primera etapa de la Volta a Catalunya, disputada con salida y llegada en Sant Feliu de Guíxols sobre 172,7 kilómetros, en un final de 'photo finish' con el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) que no cedió y luchó hasta la misma línia de meta, pero será le francés el primer líder de una Volta que arrancó fuerte y con los favoritos dejándose ver en cabeza.

La jornada inaugural de la 105ª edición de la ronda catalana se decidió en la larga recta final en subida hacia la meta de Sant Feliu de Guíxols, cada vez más exigente en sus últimos metros. Allí arrancó primero el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), que probó fortuna en la rampa definitiva, aunque su ataque se le hizo demasiado largo y al final la etapa se decidió en un mano a mano entre Godon y Evenepoel, en un final que necesitó tirar de la tecnología porque pareció, en un primer instante, que el último golpe de pedal de Evenepoel le daba la victoria.

Pero no, porque a su rueda se mantuvo bien colocado para lanzar su esprint un Dorian Godon que, conocedor de la zona porque entrena a menudo por tierras gerundenses, supo aprovechar la referencia del belga para superarle por la derecha en los últimos metros y cruzar la línea de meta prácticamente en paralelo, con apenas medio tubular de ventaja tras la revisión de la 'photo finish'. Es el decimoséptimo triunfo del francés, de 29 años, en su carrera profesional y la segunda con los colores del INEOS Grenadiers, tras ganar la penúltima etapa de la París-Niza el pasado 14 de marzo.

Antes del desenlace, el pelotón llegó muy estirado y reducido a la aproximación a Sant Feliu tras una última parte muy rápida. A 3,5 kilómetros de meta el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) llegó a colocarse en cabeza del grupo en una delicada bajada previa a la entrada en la localidad de la Costa Brava, con Evenepoel, el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) y Pidcock también muy atentos en las primeras posiciones para evitar cortes o caídas.

El ritmo elevado en los últimos kilómetros, con continuas bajadas y un pelotón cada vez más estirado, provocó algunos cortes en el grupo principal, mientras el Bahrain Victorious trataba de ordenar la cabeza del pelotón a falta de poco más de seis kilómetros. Antes, el Lidl-Trek había trabajado para preparar el terreno, aunque finalmente sus líderes Giulio Ciccone y Tao Geoghegan Hart acabaron perdiendo contacto en el tramo final.

La carretera, serpenteando junto a la costa de la Costa Brava y atravesando zonas residenciales camino de Sant Feliu de Guíxols, favoreció un ritmo altísimo en el grupo principal, con el portugués Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) tirando con fuerza del pelotón y con el también portugués Almeida y el catalán Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) muy activos en cabeza.

La primera etapa de esta 105ª edición de la ronda catalana estuvo marcada, además de por la lucha por la etapa, por una valiente fuga integrada por los hermanos navarros Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma) y Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), el estadounidense Tyler Stites (Modern Adventure Pro Cycling) y el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH).

La escapada llegó a tener una pequeña renta en el tramo costero y en el paso por Tossa de Mar, aunque poco a poco fue perdiendo unidades. Primero cedió Unai Aznar y después también Hugo Aznar y Stites, mientras que Burnett resistió en solitario en cabeza hasta ser finalmente alcanzado a 11,1 kilómetros de la meta por el pelotón, en una persecución liderada por el UAE Team Emirates-XRG.

Este martes se disputará la segunda etapa entre Figueres y Banyoles sobre 167,4 kilómetros, todavía en la provincia de Girona, con una única cota puntuable de tercera categoría en el primer tramo, el Alt del Purgatori (1,3 kilómetros al 6,9 por ciento de pendiente media), y un perfil con tendencia ascendente entre Besalú y Olot antes de un último tramo en descenso y una llegada en ligera pendiente que podría volver a resolverse al esprint o favorecer una escapada.