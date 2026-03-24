La Gran Fondo Alberto Contador abre inscripciones

Abiertas las inscripciones de la XV TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador. - GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marcha cicloturista TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador abre este martes las inscripciones para su decimoquinta edición, que se celebrará el 19 de septiembre en Oliva (Valencia) sobre 138 kilómetros, según informaron los organizadores en un comunicado.

La prueba, que reunirá a más de 2.000 ciclistas, saldrá desde el Oliva Nova Beach&Golf Resort y combinará exigentes ascensiones como el Coll de Rates o el Puerto de Vall d'Ebo con tramos con vistas al Mediterráneo.

En esta nueva edición, las novedades serán la llegada de Gobik como nuevo patrocinador técnico, que será el encargado de diseñar el maillot oficial de la prueba, y de 226ERS como colaborador de nutrición deportiva, y que ofrecerá sus productos en los puntos de avituallamiento del recorrido.