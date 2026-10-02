Héctor Álvarez se proclama campeón de Europa Sub-23 en Eslovenia con recital en solitario

El ciclista español Héctor Álvarez, campeón de Europa Sub-23 en Liubliana 2026 - RFEC

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Héctor Álvarez se ha proclamado este viernes campeón de Europa Sub-23 de ciclismo en ruta tras imponerse en solitario en la prueba disputada entre Liubliana y Sencur sobre un recorrido de 141,8 kilómetros, completando una exhibición de fortaleza que le permitió cruzar la meta en solitario con 20 segundos de ventaja sobre el polaco Jan Michal Jackowiak en una jornada en la que Paula Ostiz finalizó octava en la carrera femenina.

El corredor alicantino cimentó su victoria continental tras pasar al ataque a dos vueltas de la conclusión en la ascensión a Mozjanca (2,1 kilómetros al 10,2% de pendiente media) y marcharse en solitario, abriendo una renta de más de 20 segundos respecto al grupo perseguidor.

Aunque fue alcanzado en la última subida por el belga Niels Driesen, el polaco Jan Michal Jackowiak y el alemán Max Bock, Álvarez lanzó una demoledora contraofensiva en el posterior descenso a 12,5 kilómetros de la llegada que le sirvió para distanciarse definitivamente y detener el cronómetro en 3:02:22.

Con este triunfo, Álvarez es el nuevo campeón europeo Sub-23 tras aventajar en 20 segundos a Jackowiak, medalla de plata, y en 32 segundos a Driesen, que se adjudicó la medalla de bronce. Asimismo, en la delegación nacional masculina el vasco Eñaut Urkaregi completó la actuación finalizando en 17ª posición a 2:08 del vencedor, mientras que Javier Cubillas fue 39º a 5:41 y Vicent Zaragoza concluyó 49º a 5:48.

Por su parte, la prueba femenina Sub-23 se disputó sobre una distancia de 88 kilómetros en el circuito de Sencur con un trazado de cuatro vueltas. La carrera se resolvió en los kilómetros finales mediante un grupo de cuatro escapadas donde la suiza Mara Winter se colgó el oro al esprint por delante de la neerlandesa Nienke Vinke y la eslovaca Viktória Chladonová, mientras que la navarra Paula Ostiz firmó un meritorio octavo puesto al cruzar la meta a 24 segundos en el grupo perseguidor.

En el resto de la participación femenina española, Ayala Serrano y Celia Torres llegaron consecutivamente en las posiciones 26ª (a 3:06) y 27ª (a 3:08), mientras que Irene Moreno ocupó la 46ª plaza (a 9:43) y tanto Leyre Almena como Irati Aranguren no pudieron completar el recorrido esloveno.

Por otro lado, la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) confirmó que Paula Blasi no participará en la prueba en ruta en categoría absoluta tras no recuperarse a tiempo de la caída sufrida en el reciente Mundial de Montreal, una baja que se suma a las ausencias de Mireia Benito y Lidia Castro, desconvocadas tras sufrir un proceso febril.