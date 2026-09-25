Héctor Álvarez se proclama subcampeón del mundo Sub-23 en la prueba en línea - RFEC

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Héctor Álvarez ha conquistado este viernes la medalla de plata en la prueba de fondo Sub-23 de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta, que se están disputando en Montreal (Canadá), y suma así su segunda presea en la cita, la cuarta de España, tras lograr un bronce en la contrarreloj.

El alicantino, corredor de la academia del Lidl-Trek, se impuso en un esprint reducido para terminar segundo a 53 segundos del estadounidense Ashlin Barry, que ofreció una actuación memorable tras 174,2 kilómetros de recorrido por el circuito de Mont Royal.

El norteamericano, nacido en Girona e hijo del gregario de Lance Armstrong Michael Barry, asestó el golpe a 134 kilómetros de meta y rodó en solitario para enfundarse el maillot arcoíris (4:17:35) y resarcirse de la cuarta posición conseguida el lunes en la contrarreloj de la categoría.

Un ataque de Álvarez a 19 kilómetros del final redujo el grupo de aspirantes a las medallas, y finalmente logró colgarse la plata y proclamarse subcampeón del mundo. El noruego Jesper Stiansen, con el mismo tiempo que el de Benidorm, completó el podio de la prueba.

De esta manera, Álvarez conquista su segundo metal en el Mundial, tras colgarse el bronce el lunes en la crono. Además, la delegación española celebra su cuarta medalla en la cita, las dos del alicantino y los dos oros de Benjamín Noval, campeón mundial de la prueba en línea y de la contrarreloj júnior.