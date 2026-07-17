La II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha LEADER, la única 100% rural, se presenta en Madrid - RECAMDER

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha LEADER conquistó la capital de España con la presentación en Madrid de una segunda edición "100% rural" que se celebrará del 7 al 13 de agosto, impulsada por 16 Grupos de Desarrollo Rural de la región.

Autoridades, deportistas, patrocinadores, aficionados y público en general asistieron a la presentación en la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en la Gran Vía madrileña. El presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús Ortega, destacó su condición "única".

"Es una vuelta 100% rural y esta singularidad la convierte en un evento único y muy especial puesto que casi con total seguridad es la única vuelta ciclista en el mundo cuyas etapas comienzan y terminan en municipios rurales", afirmó en la presentación.

La II Vuelta a Castilla-La Mancha recorrerá 1.004 kilómetros, pasará por 102 municipios de las cinco provincias y contará con la participación de 35 equipos y 210 ciclistas que competirán en la categoría élite y sub-23 masculinas y en una categoría femenina con un importante aumento en la participación con 15 equipos.

Esta segunda edición supone un salto cualitativo y cuantitativo, puesto que aumenta más de un 50% el número de kilómetros y de pueblos respecto al año anterior, se contará con más equipos y más ciclistas y todo ello supondrá un impacto mayor.

"Cada kilómetro de esta competición es una oportunidad para descubrir la esencia, el atractivo turístico y el potencial del medio rural de nuestra región. No es sólo una carrera, es una apuesta por la igualdad, por el territorio y por las personas que lo mantienen vivo. Es un proyecto que moviliza recursos, genera oportunidades y fortalece el medio rural; un escaparate perfecto para poner en valor la riqueza de nuestros paisajes, nuestra cultura y nuestra forma de vida", añadió Ortega.

Por su parte, el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, destacó que la Vuelta es el fruto del trabajo en equipo de muchas entidades y el papel del ciclismo en el desarrollo rural. "Promociona el medio rural y lo que Castilla-La Mancha ofrece a un turismo de interior que está funcionando bien, que tiene cada vez más potencialidad y que hay que saber aprovecharlo", comentó.

Asimismo, como Ortega, Fernández ensalzó el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural, "que se atreven a hacer cosas como esta y son capaces de afrontar cualquier reto que se les plantea". En este sentido, recordó que en la programación 2014-2022, los Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ejecutaron el 100% de los 176 millones de euros que se les asignó, una cantidad que permitió impulsar 6.000 proyectos, generar o consolidar 12.000 empleos y movilizar 528 millones de euros de inversión en el medio rural.

"El ciclismo no es sólo una modalidad deportiva, sino que también es una estrategia de promoción del territorio inmejorable", añadió el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste. El presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros, explicó las etapas y apuntó que "la Vuelta supone un reto organizativo porque entre corredores, técnicos y personal de organización", ya que son "más de 350 personas a lo largo del itinerario que hay que ir alojando en el medio rural".

El acto incluyó la presentación de los equipos que participarán en esta edición y de las etapas. La Vuelta castellanomanchega arrancará con las dos etapas femeninas. El 7 de agosto, la etapa comenzará en Sigüenza y finalizará en Cifuentes, mientras que la etapa del día 8 arrancará en Sacedón y finalizará en Beteta.

En cuanto a las etapas masculinas, el 9 de agosto, saldrá de Tarancón y finalizará en Quintanar del Rey; el 10 comenzará en Tarazona de la Mancha y concluirá en Agramón; el día 11 partirá de Torre de Juan Abad y finalizará en Almadén; el 12 tendrá su punto inicial en Argamasilla de Calatrava y su meta en Herencia; mientras que el 13, arrancará en Tembleque y finalizará en Manzanares.