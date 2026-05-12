Iván Romeo amplía su contrato con el Movistar Team hasta 2030

Archivo - El ciclista español Iván Romeo (Movistar Team), en el Tour de France 2025. - Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Iván Romeo amplió este martes su contrato como corredor del Movistar Team por dos campañas más, es decir, hasta el año 2030, "consolidando su papel como uno de los pilares del proyecto de futuro del equipo".

"Movistar Team e Iván Romeo han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación del ciclista vallisoletano con la estructura telefónica hasta la temporada 2030, consolidando su papel como uno de los pilares del proyecto de futuro del equipo", anunció el equipo en un comunicado sobre Romeo, que se incorporó al equipo en 2023 y renovó hasta 2028 a finales de 2024, por lo que prolonga ahora su contrato dos campañas más.

A sus 22 años, Iván Romeo se ha consolidado, según el comunicado, como "una de las grandes referencias del ciclismo español y una de las jóvenes figuras con mayor proyección del pelotón internacional". Nacido en Valladolid en 2003, el corredor castellano ha firmado una progresión constante desde su llegada al equipo, destacando tanto en clásicas de un día como en citas por etapas.

En las temporadas 2025 y 2026, Romeo ha sumado un total de seis victorias como profesional con el Movistar Team. El año pasado logró una etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana, una etapa en el Critérium du Dauphiné y el título de campeón de España en ruta.

Y en lo que va de 2026, ha conseguido la victoria de etapa y la clasificación general de la Vuelta a Andalucía, además de una victoria parcial en O Gran Camiño. En su palmarés destaca también el título de campeón del mundo Sub-23 de contrarreloj logrado en los Mundiales de Zúrich (Suiza) en 2024.

"Ampliar el contrato con el Movistar Team hasta 2030 me supone mucha tranquilidad, voy a poder seguir progresando y mejorando como lo vengo haciendo los años anteriores, es lo que quería. Estoy muy a gusto con el equipo, lo sabe todo el mundo y nunca lo he escondido. Creo que es un paso adelante para mí el poder tener cuatro años por delante para seguir desarrollándome con la tranquilidad que lo llevo haciendo hasta ahora", valoró el propio corredor en declaraciones compartidas por el equipo.

Romeo destacó la "confianza" mutua entre ambas partes. "Me siento una pieza clave también en el equipo y que se escuche mi opinión es algo que me gusta. Creo que vamos dando pasos adelante y me hace sentir parte del proyecto", agradeció.

"Quiero ser un poco mejor cada día. Nunca he tenido un año que vaya para atrás, he sido siempre muy exigente conmigo mismo y con ser un poquito mejor. Cada vez cuesta más, ya estoy a un nivel más alto, pero creo que esta línea ascendente me va a llevar a disputar carreras de mucho nivel y creo que es el paso que tengo que dar; ser consistente, traer victorias al equipo y ser un valor seguro", agregó.

Por su parte, Sebastián Unzué, Head of Sports de la escuadra, insistió en que la renovación de Romeo "refleja la confianza mutua y la visión de futuro" construida "en estos años". "Llegó muy joven, ha crecido dentro de la estructura y se ha convertido en una pieza clave tanto deportiva como humanamente", dijo.

"Para nosotros era una prioridad seguir construyendo este proyecto junta a él y para él también lo era. Cuando las dos partes lo tienen tan claro y confían, la decisión se toma de manera natural. Estamos convencidos de que los mejores años de Iván todavía están por llegar y nos ilusiona que sea con Movistar Team, para pelear por los grandes objetivos que nos hemos marcado", comentó.