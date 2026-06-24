Iván Romeo no correrá el Campeonato de España ni el Tour de Francia

Archivo - El ciclista español Iván Romeo en una imagen de archivo - Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Iván Romeo, del Movistar Team, causará baja tanto en los Campeonatos de España de Ciclismo en Carretera que dan comienzo este jueves como en el Tour de Francia que arranca la semana que viene, según confirmó su equipo este miércoles.

"Iván Romeo no tomará la salida en el Tour de Francia ni en los Campeonatos de España. El vallisoletano continúa recuperándose del proceso gripal que le obligó a abandonar el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y que ha condicionado su preparación durante las últimas semanas", indicó el Movistar Team en su cuenta oficial de 'X'.

El equipo español recalcó que "tras valorar la situación junto al equipo, se ha decidido priorizar una recuperación completa para afrontar con garantías la parte final de la temporada" por parte del ciclista castellano-leonés, que no podrá defender su título de campeón de España en línea logrado el año pasado en Granada y al que dan "mucho ánimo". "Volverás pronto y más fuerte", deseó.